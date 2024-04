Blake Griffin anuncia su retiro de la NBA después de una carrera de 14 temporadas

Ciudad de México.- La estrella del baloncesto, Blake Griffin, ha anunciado su retirada del deporte a los 35 años después de 14 temporadas en la NBA. Griffin, conocido por sus habilidades como ala-pívot y por sus seis selecciones al All-Star, compartió la noticia a través de sus plataformas de redes sociales, expresando su gratitud por su carrera en el baloncesto profesional.

En su emotivo mensaje de despedida, Griffin destacó la importancia de cada momento vivido en la NBA, desde los triunfos y reconocimientos hasta los desafíos y las lesiones que enfrentó a lo largo de los años. Agradeció a todos los que formaron parte de su viaje, incluidos sus compañeros, entrenadores, aficionados y detractores, reconociendo que cada experiencia contribuyó a su crecimiento como jugador y como persona.

La retirada de Griffin marca el fin de una carrera destacada en la NBA y deja un legado perdurable en el mundo del baloncesto. Su determinación para superar adversidades y su impacto en la cancha serán recordados por generaciones venideras. Ahora, mientras se despide de las canchas, Griffin reflexiona sobre el impacto que tuvo en el deporte y la historia que deja atrás para las futuras estrellas del baloncesto.

Estoy agradecido por cada momento, no sólo los buenos: las victorias, los premios y los inolvidables momentos que pasé con mi familia, amigos, aficionados, compañeros y entrenadores. Estoy igualmente agradecido por los momentos no tan buenos: las derrotas, las lesiones, el exceso de operaciones quirúrgicas, las lecciones, los desengaños y, esto no sería una carta de retirada del deporte sin reconocer a los haters", comentó.