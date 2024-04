Borussia Dortmund vs Atlético de Madrid EN VIVO: Horario y donde ver la Champions League

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este martes se juegan los primeros partidos de vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League, no solo es el Barcelona vs PSG el juego que llama la atención, ya que los aficionados también podrán disfrutar del Borussia Dortmund vs Atlético de Madrid EN VIVO, un juego en el que los españoles parten como amplios favoritos, aunque nada está escrito en el deporte más amado del mundo

Los colchoneros del Atlético de Madrid llegan a Alemania con ventaja de un gol para enfrentar la Vuelta de los Cuartos de Final de la Champions League ante Borussia Dortmund. Se trata de un partido que promete una serie de emociones para los asistentes, por ser uno de los duelos más parejos de esta fase del torneo, al igual que el juego de ida, se espera que la vuelta se convierta en un encuentro ofensivo con muchos goles.

En el juego de ida el Atlético fue mucho mejor durante todo el encuentro; sin embargo pero Dortmund logró acercar el marcador con un gol, y esperan pelear 90 minutos por el pase a las Semifinales. El partido de vuelta entre Borussia Dortmund y Atlético de Madrid se jugará en la cancha del mítico Westfalenstadion para definir a uno de los dos primeros semifinalistas de la Champions League.

Borussia Dortmund vs Atlético de Madrid: Dónde y cuándo ver EN VIVO

Día: martes 16 de abril

Hora: 13:00 horas de la CDMX

Lugar: Signal Iduna Park

Transmisión: MAX

Así llegan ambos equipos al partido de vuelta

El Borussia Dortmund llega motivado después de derrotar al Monchengladbach en la Bundesliga. Cabe señalar que perdieron toda esperanza de levantar el trofeo tras el campeonato del Bayer Leverkusen, por lo que la Champions league es su última opción para ganar algo esta temporada. Por su parte, los del ‘Cholo’ Simeone vienen de una victoria 3-1 ante Girona en LaLiga, por lo que llegan motivados al Signal Induna Park.

UEFA Champions League, foto: especial

El equipo rojiblanco viaja a Alemania con el único objetivo de acabar el trabajo y finiquitar la eliminatoria tras la victoria en la ida disputada en el Metropolitano, pero los locales buscarán que su estadio pese y la afición lo motive a convertirse en uno de los cuatro mejores equipos de Europa, por lo que se espera un encuentro emocionante.

Fuente: Tribuna