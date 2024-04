Jorge Sánchez hace el 'ridículo' en el Porto y su entrenador lo separa del plantel

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El lateral mexicano Jorge Sánchez vive momentos difíciles en el Porto de Portugal, ya que sus malas actuaciones y bajo nivel de juego llevaron a su entrenador a separarlo del plantel; sin embargo, no fue el único, ya que otros tres futbolistas se encuentran en la misma situación. Muchos se preguntan sobre lo que llevó a su técnico a dejarlo fuera, pero el origen es muy claro, fue el ridículo que hizo la jornada pasada.

El pasado sábado fue notable el error de marca que tuvo Jorge Sánchez en el gol del rival, por lo que al medio tiempo fue sustituido, Fue este lunes cuando Sergio Conceição informó que el canterano de Santos, así como otros tres futbolistas, fueron apartados de los trabajos. Cabe señalar que el error del mexicano fue contra el Famalicao, no siguió la marca de Jhoner Cádiz, quien anotó sin problema al final del primer tiempo.

“No basta con tener contrato para jugar en Porto”: Sérgio Conceição

El entrenador del Port no quiso dar explicaciones concretas sobre esta cuestión, "no hay nada que decir", y aseguró que "para trabajar en el Porto no basta con tener contrato, es necesario más". Cabe señalar que el nivel del mexicano ha sido pobre en Europa y su valor en el mercado está por los suelos. De acuerdo a Transfermarkt, Sánchez pasó de tener un valor de 5.3 millones de dólares a 4.2 millones.

Cabe señalar que en la temporada actual temporada el mexicano solo ha participado en 23 encuentros, por lo que solo suma 863 minutos en el terreno de juego, solo en siete partidos ha iniciado como titular. Asimismo, tampoco ha podido marcar con el Porto, por lo que los aficionados del equipo ya comenzaron a pedir su salida, al igual que el resto de jugadores que no han demostrado nivel para permanecer en el cuadro.

Además, de Jorge Sánchez, los españoles españoles Toni Martínez e Iván Jaime y el lusitano André Franco fueron separados del equipo, por lo que es muy probable que no sean convocados para el encuentro ante el Vitória de Guimarães por la vuelta de la semifinal de Copa. Ahora, el futuro del mexicano pende de un hilo, aunque siempre está la posibilidad de regresar al futbol mexicano, donde será bien recibido por cualquier equipo.

