Jonathan Dos Santos le dice 'adiós' a la Selección Mexicana; este sería el motivo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En una declaración inesperada, Jonathan Dos Santos, el veterano futbolista de 34 años, ha revelado su decisión de retirarse de la Selección Mexicana. Según sus palabras, prefiere dar paso a los jugadores más jóvenes que puedan competir por un lugar en el equipo nacional.

"Es una exclusiva, pero casi podría decirse que me retiro de la Selección", compartió Dos Santos. "A mis 34 años, no veo en mis planes disputar el próximo Mundial. Considero que hay jugadores capacitados en mi posición y no deseo obstaculizar el desarrollo de los jóvenes talentos emergentes".

El factor determinante en esta determinación, señaló Dos Santos, es su edad. Reconoce que, a sus 34 años, el desgaste físico y la vulnerabilidad a lesiones entre partidos son desafíos cada vez más difíciles de superar. "Tengo que ser realista. A esta altura, ya no soy un jugador joven. Ya que incluso en mi juventud las lesiones y el cansancio me afectaban", agregó el futbolista. Esta noticia marca el final de una era en la trayectoria internacional de Dos Santos, quien ha representado con orgullo a México en numerosas ocasiones, dejando un legado significativo en el fútbol nacional.

No le dice adiós definitivo al fútbol

En entrevista ha reafirmado con determinación su compromiso y dedicación en seguir labrando su camino hacia el éxito con el Club América. Su objetivo es claro: dejar una marca indeleble en la historia del fútbol, concentrándose en su desempeño a nivel de clubes. Aunque su rendimiento ha sido sobresaliente en el seno del Club América, ha optado por no volver a representar a su país en el ámbito internacional, lo que significa que su participación en el Mundial de 2018 será recordada como su última aparición en ese escenario de talla mundial.

Su determinación por forjar un legado duradero en el ámbito del fútbol se ve reflejada en esta elección, donde prioriza su desarrollo y contribución al Club América, consolidando su estatus como uno de los referentes clave en el mundo del deporte.

Lo comenté, siento que ahora mismo ya no es mi momento de estar en la Selección, estoy 100 por ciento concentrado en América, es mi prioridad, me han dado todo".

'Jona' renovó contrato con dicho club en noviembre. La directiva, liderada por Santiago Baños, no vaciló en asegurar la continuidad del jugador, quien ha demostrado un notable desempeño desde su llegada al equipo hace unos años. El menor de los Dos Santos seguirá siendo parte de las Águilas durante el verano de 2024. Además, existe la posibilidad de extender su permanencia en el Nido azulcrema hasta el año 2025, dependiendo de su rendimiento durante este período.

Fuente: Tribuna Sonora