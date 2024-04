Roma vs Milan en VIVO: ¿Dónde y a qué hora ver este partido de futbol de la UEFA Europa League?

Comparta este artículo

Roma, Italia.- La tarde de este jueves, 18 de abril, el mundo del futbol está por vivir una de las experiencias más intensas, puesto los clubes de Roma y Milan están a punto de enfrentarse en los partidos de vuelta de los cuartos de final de la UEFA Europa League, por lo que si tu eres un fanático de alguno de los dos equipos debes prestar atención a las próximas líneas porque te diremos dónde ver el juego y a qué hora.

El futbol es conocido como uno de los deportes más populares en diversos países, sin importar si estos se encuentran Europa, América o cualquier otro continente y algo que comparten, por lo que si lo que deseas es saber a qué hora será el partido de Roma VS Milán, no te preocupes, porque a continuación te vamos a contar todos los detalles, así que no dejes de prestar atención que en las siguientes líneas te diremos don de verlo.

Como sabrás, actualmente se están librando los cuartos de final de la UEFA Europa League, desde el Estadio Olímpico, por lo que no cualquiera tendrá acceso a ese gran evento, así que si tú quieres verlo desde México, puedes hacerlo a través de la comodidad de tu casa, lo único que tienes que hacer es sintonizar la señal de ESPN3, en territorio azteca, si no cuentas con ese servicio, no te preocupes porque hay dos opciones más.

En caso de que desees verlo por Internet, lo único que tienes que hacer es descargarte la aplicación de Star Plus o Movistar Plus. El horario del partido variara dependiendo del país en el que te encuentres, si estás en México podrás verlo a partir de las 13:00 horas; en caso de que estés en Perú podrás hacerlo desde las 14:00 horas o si lo ves en Argentina se transmitirá a las 16:00 horas, por lo que ahora no tienes pretextos para disfrutar de este encuentro.

Las alineaciones confirmadas son la escuadra de ‘La Loba’ dirigda por Daniele De Rossi, la cual se enfrentará a los ‘Rossoneri’ de Stefano Pioli. El partido comenzó hace exactamente 30 minutos y, por el momento, ninguno de los dos equipos ha tomado la delantera.

Fuentes: Tribuna