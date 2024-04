F1: Sergio Pérez con la ilusión de ganar el GP de China; saldrá en primera fila

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El piloto mexicano de Red Bull, Sergio ‘Checo’ Pérez tuvo una calificación complicada pero exitosa durante el Gran Premio de China de Fórmula 1, se dijo decepcionado, pero se mostró con una ilusión de conseguir la victoria en el Circuito Internacional de Shanghái. El mexicano partirá desde la segunda posición, solo por detrás de su coequipero, el neerlandés, Max Verstappen. A pesar de ello, señaló que fue una mala clasificación.

Todo parecía perdido en la Q1, ya que Sergio Pérez clasificó en el lugar 15 y estuvo a punto de quedar fuera, al igual que Lewis Hamilton. A pesar de las dificultades, el tapatío se sobrepuso y largará desde el segundo puesto de parrilla la madrugada de este domingo en lo que marcará el regreso del Gran Premio de China, con la misión de subir por cuarta vez al podio en lo que va de la temporada 2024 de la Fórmula 1.

"Fue muy intenso, casi me quedé fuera en la Q1, el Williams me bloqueó. Ya en la Q2 me alejé del balance, pero progresé, no fue suficiente para alcanzar a Max, pero fue un buen trabajo del equipo", comentó el tapatío tras la calificación y dejó clara su intención de subir a lo más alto del podio para conseguir lo que sería su primera victoria de la temporada, pero para ello tendrá que superar a su compañero de equipo.

Sergio Pérez Gran Premio de China, foto: especial

"Estoy confiado que podemos pelear, puedo tener un gran ritmo de carrera y eso lo pondré en práctica en el Gran Premio", sentenció.

Sergio Pérez ve su renovación con Red Bull a la vuelta de la esquina

Sergio Pérez habló sobre su posible renovación con Red Bull y dijo que "se tomarán decisiones rápidamente en las próximas semanas. Todo está yendo bastante rápido, y es importante no esperar mucho". Asimismo, sorprendió por su confianza al señalar que está seguro "al cien por cien", de contar con un asiento para la próxima campaña. Algo que se rumora desde hace algunas carreras.

Por su parte, el asesor de Red Bull, Helmut Marko, habló sobre Checo Pérez y su contrato y señaló que "´Checo´ está haciendo actualmente su mejor temporada desde que está con nosotros. De mantener actuaciones como las de la clasificación en el Gran Premio de Japón, entonces es sin duda es la mejor opción para 2025 de Red Bull", algo que apaga las alarmas del mexicano, quien ha tenido una buena campaña.

Fuente: Tribuna