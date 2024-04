David Faitelson humilla a Rafa Puente EN VIVO: "Eres un entrenador fracasado"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El nombre de David Faitelson se ha mencionado mucho desde su llegada a Televisa, ahora, se enfrascó en un fuerte debate con Rafael Puente del Río, en el cual una conversación escaló hasta convertirse en una discusión, en la cual el periodista surgido en TV Azteca no dudó en llamar fracasado al exentrenador de Pumas, Atlas y Lobos BUAP, quien antes había mencionado que la carrera del comunicador se basaba en una polémica “estéril”.

El reconocido comunicador protagonizó esta vez una fuerte pelea con Rafael Puente del Río, esto después de que el extécnico le argumentara que no tenía una gran carrera como periodista y basaba su carrera en “polémica estéril, ni siquiera estás convencido en lo que dices, pero en ese afán de construir una polémica”, señaló, lo que encendió la mecha del exconductor en ESPN, quien no dudó en ponerlo en su lugar

“¿Eso quién lo dice? Con todo respeto un pinchx entrenador fracasado. Tú sabes atacar, pero no sabes defender, quién lo dice, quién eres Rafa Fuente”, señaló David Faitelson ante la mirada atónita del resto de los integrantes de la mesa, incluyendo Rafa Puente, quien siguió con el acalorado debate en vivo. “No me puedes decir que hago show porque yo soy un periodista y te pido que me respetes en ese sentido, me estás diciendo que es estéril todo lo que digo”, agregó Faitelson.

"Pinchx entrenador fracasado", señaló de nueva cuenta Faitelson.

En ese sentido, a Rafa Puente no lo quedó más que aceptar que no tuvo éxito como director técnico, pero le espetó que él sí ha sido congruente. Sin embargo, dejó claro que tuvo “los pantalones” para decirle ese tipo de comentarios al comunicador, quien, argumentó, había construido su carrera a base de crear polémica y no de informar, lo que calentó más la situación.

"Sí, no sirvo como entrenador. Pero te lo dije el otro día y lo repito, hay una palabra que en tu vida te has encargado de llevar a cabo y que yo la he llevado a cabo toda mi vida. Fracasado o no fracasado, me da igual. Congruencia, en tu diccionario no existe esa palabra", mencionó Rafa Puente al hacer referencia de la llegada de Faitelson a Televisa, empresa a la que había atacado cuando estaba en TV Azteca y ESPN.

