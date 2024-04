Gerard Piqué, en polémica por comentarios contra Bolivia; las redes sociales explotan

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El fundador de la Kings League y expareja de Shakira, Gerard Piqué parece que le encanta la polémica y el escándalo, no solo porque una juez decidió congelar las cuentas de Kosmos Football, empresa vinculada al exjugador. Ahora, está en el ojo del huracán por una serie de comentarios considerados despectivos en contra de Bolivia, por lo que la población de ese país se volcó en su contra de inmediato.

En ese sentido, en el centro de la polémica aparece de nueva cuenta el nombre de Gerard Piqué, lo anterior debido a los recientes comentarios que realizó sobre Bolivia, los cuales han sido calificados por muchos como despectivos y racistas. Todo sucedió durante una transmisión en vivo de la Kings League, en la cual participó como invitada para hablar de sus conciertos la cantante argentina María Becerra.

Sin embargo, fue justo en el momento en el que la cantante mencionó que se presentaría en Bolivia, cuando Piqué interrumpió con una reacción que muchos han interpretado como burla. En el material audiovisual, el catalán menciona que la gente habría esperado otro país, pero jamás Bolivia, esto en un tono sarcástico que no le cayó nada bien a los bolivianos, quienes de inmediato recriminaron en redes sociales los comentarios.

Piqué, en polémica por comentarios contra Bolivia, foto: especial

"La gente esperaba Barcelona, Santander, Madrid, pero Bolivia... ¡Joder!", señaló el exfutbolista.

Estos comentarios provocaron una ola de críticas en las redes sociales, donde los usuarios expresaron su indignación y rechazo hacia las palabras de Piqué, calificándolas de xenófobas y racistas. Ante los señalamientos de sus compañeros sobre lo despectivo de sus palabras el exfutbolista dijo: "Yo no hice ninguna broma. No sabes lo que me importa". Todo esto causó controversia entre los integrantes del programa.

Finalmente cuando Ibai Llanos, conductor de la emisión le pidió que se disculpara, el ex de Shakira simplemente se limitó a decir en tono despectivo. "Suerte Bolivia", añadiendo que a él no le interesa quedar bien con nadie. Fue en ese momento cuando las redes explotaron en su contra y sus seguidores bolivianos mostraron todo su enojo y decepción en las diferentes plataformas.

Fuente: Tribuna, Agencia México