EN VIVO Puebla vs América: ¿Dónde ver el partido de la Liga MX por streaming, Internet y TV?

Zaragoza, Puebla.- El día de ayer una noticia logró sacudir al mundo del deporte ¿la razón? Se confirmó que ‘Las Águilas’ del América tendrían un partido amistoso contra el club Aston Villa, el cual está programado a suceder para el próximo 3 de agosto, en el estadio Soldier Field de Chicago, en Estados Unidos, lo que significa que el equipo de la Ciudad de México (CDMX) y aunque todo el mundo se enfocó en este detalle, la realidad es que este equipo tiene una batalla aún más inmediata que enfrentar durante las próximas horas.

Como ya todos saben, durante la tarde este viernes se celebrará la Fecha 17 del torneo local de la Liga MX, donde las ‘Águilas’ del América irán como visitantes de Zaragoza, Puebla, sitio en el que jugarán contra el club de los Camoteros para demostrar qué equipo será mejor en esta Clausura 2024. La cita está pactada en el Estadio Cuauhtémoc, por lo que no todos los fanáticos del América podrán acudir al lugar en el que se celebrará el juego.

Se estima que tanto el Puebla como ‘Las Águilas’ estarán dispuestos a dar lo mejor para el mencionado encuentro, por lo que se trata de un partido que definitivamente no querrás perderte, sin importar a cuál de los dos clubes apoyes, pero… ¿sabes por dónde verlo? En caso de que no, no te preocupes, porque a continuación te diremos en dónde y a qué hora podrás disfrutar del juego; así que saca lápiz y papel y anota por qué canales se transmitirá este jornada.

Tal y como te mencionamos anteriormente, el partido entre el Puebla contra el América está programado para celebrarse a las 19:00 horas (tiempo del centro de la Ciudad de México), mientras que en Estados Unidos se estará transmitiendo aproximadamente a las 21:00. A diferencia de otros juegos, éste se transmitirá por diversos medios, algunos son canales de la televisión abierta y otros más serán vía streaming y por señal de paga.

¿Dónde ver el partido de Puebla vs América?

Azteca 7 (en televisión abierta)

(en televisión abierta) Fox Sports (en señal de cable)

(en señal de cable) ViX (vía streaming)

¿Dónde ver el partido de Puebla vs América en Estados Unidos?

ViX Premium (vía streaming)

(vía streaming) FuboTV (vía Internet)

