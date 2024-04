¡Deadpool llega a la Liga MX! Ryan Reynolds compra un porcentaje del Club Necaxa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En un sorprendente movimiento en el ámbito deportivo, el reconocido actor Ryan Reynolds y su socio, el escritor Rob McElhenney, han adquirido una participación en el Club Necaxa, según reveló el medio especializado Variety. La noticia fue compartida el lunes por el medio a través de sus redes sociales.

Según las informaciones de Variety, Reynolds y McElhenney han comprado una parte significativa del club mexicano, aunque se ha especificado que se trata de un interés minoritario. Esta adquisición se suma a las diversas inversiones que la pareja ha realizado en el ámbito deportivo en los últimos años, demostrando su interés y compromiso con este sector.

La pareja trabajará con Longoria y los también inversores Al Tylis y Sam Porter para mejorar la posición del Club Necaxa y aumentar su perfil en los círculos deportivos internacionales en un momento de mayor demanda de contenidos de fútbol por televisión y streaming. Se entiende que Longoria, ayudó a traer Reynolds y McElhenney en el grupo de inversores”, expresa el medio estadunidense

La incorporación de Reynolds y McElhenney al grupo de inversionistas del Necaxa se realizó con la colaboración de la actriz Eva Longoria, quien ha sido clave en este proceso. Longoria, junto con otros inversionistas como Al Tylis y Sam Porter, ha trabajado en conjunto con la pareja para mejorar la posición del club y aumentar su perfil en los círculos deportivos internacionales.

Es importante destacar que Reynolds y McElhenney ya tienen experiencia en el mundo del fútbol. A través de su empresa, R.R. McReynolds Company, adquirieron el Wrexham AFC en 2020, un club galés que han logrado ascender dos veces consecutivas en la Football League de Inglaterra. Su éxito con el Wrexham ha llamado la atención de la industria, y ahora están enfocando sus recursos en la Liga MX con la adquisición de acciones del Necaxa.

Hace unos años, si me dijeras que iba a llorar de alegría por un juego de futbol en el Norte de Gales, serías Rob McElhenney. Felicidades a Wrexham y a mi compañero presidente", escribió Ryan Reynolds cuando reveló la noticia

Aunque aún no se ha revelado el porcentaje exacto de participación que han adquirido en el club, fuentes cercanas al acuerdo indicaron que sería significativo. Esta inversión plantea nuevas oportunidades para el Necaxa, incluida la posibilidad de convertirse en el centro de una serie documental de televisión, similar a la exitosa Welcome to Wrexham, que catapultó al club galés a la cultura pop.

Sin embargo, aunque se especula sobre el impacto que Reynolds y McElhenney podrían tener en el club, aún no se conocen detalles sobre su rol específico en la gestión del Necaxa. El club, que actualmente está disputando el Play In de la Liga MX, aspira a consolidarse en la Liguilla en esta temporada.

Fuente: Tribuna