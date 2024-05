"Muy sano": Julio César Chávez Jr. aparece rehabilitado y confirman que tendrá juicio en EU

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- El famoso boxeador Julio César Chávez Jr. reapareció ante los medios de comunicación luego del escándalo que provocó su detención en Estados Unidos por estar en posesión de un arma y su reciente recaída en las drogas. El deportista e influencer fue captado por la prensa durante su arribo a la audiencia preliminar en la corte de Los Ángeles donde enfrenta tres cargos por posesión de armas ilegales.

Previo a su cita con la ley, el pugilista se entrevistó con reporteros de medios como el programa Ventaneando y compartió cómo se encuentra en estos momentos: "Muy contento, muy bien… Sí, muy bien, muy sano, tenía muchos años que no estaba así, y esperemos me vean así", explicó con una sonrisa. Sobre su estado de salud, el hijo del campeón Julio César Chávez aclaró:

Yo me siento muy agradecido por la oportunidad que me dieron de estar en un programa donde estoy bien y es lo más importante, la verdad que estoy muy agradecido con todos por el apoyo, por la oportunidad que se me dio de volver a estar bien".

En este sentido, el boxeador también confirmó que las intenciones de divorcio que tenía su esposa Frida Muñoz quedaron en el olvido. "Muy bien, todo se paró, todo bien, todo bien”, destacó. Pero al mencionarle el apoyo que su padre le ha brindado, Chávez Jr. puntualizó: "Muy bien, yo creo que mi papá declara lo que él quiere declarar, pero esto es diferente, lo importante es que estoy limpio, estoy bien y ando muy contento y quiero continuar así".

Julio César Chávez Jr. reaparece en audiencia/ Fuente: Ventaneando

Asimismo, el deportista aseguró que esta experiencia con las autoridades estadounidenses ya lo hicieron tocar fondo con sus adicciones y cree que no tendrá otra recaída, por lo que ya planea su regreso al cuadrilátero: "Sí, yo creo que algo que lo paso no es nada agradable y creo que estaba mal, entonces estoy bien y creo que me siento bien, me siento contento, se me dio una gran oportunidad y no puedo desaprovecharla, por supuesto que quiero retomar mi carrera como todo mundo, como todo deportista, pero ojalá y se me dé la oportunidad".

Sobre el programa que sigue en el centro de rehabilitación, Julio César detalló: "Estoy en programa donde voy a juntas, donde estoy haciendo deporte, y espero volver a boxear, pero primero hay que ver lo primero", dijo refiriéndose a su estatus legal. Posteriormente, admitió que su reciente recaída lo destruyó: "Estoy limpio, estoy bien, y me siento como nunca, la verdad, porque en rehabilitación nunca me había sentido bien, aquí me siento muy bien y quiero continuar así. Sí me sentí muy mal esta vez".

Finalmente, Chávez Jr. externó su esperanza para no volver a recaer en las adicciones. Por su parte, en el programa de TV Azteca se informó que la jueza mantuvo la acusación de culpable contra el mexicano, por lo que el próximo 13 de mayo se le hará la lectura de cargos y después tendrá su juicio ante las autoridades estadounidenses.

Mira a partir del minuto 23:40

Fuente: Tribuna