'Piojo' Herrera abandona Xolos; reconoce que la temporada fue un "desastre"

Ciudad de México.- En un desenlace abrupto, Miguel Herrera, reconocido estratega, se suma a la lista de técnicos cesados durante el Clausura 2024 de la Liga MX, liderando Xolos de Tijuana. Esta decisión se suma a los recientes despidos de Diego Mejía en FC Juárez, Pablo Repetto en Santos Laguna, Ricardo Carbajal en Puebla y el más reciente de Ismael Rescalvo en Mazatlán.

La etapa de Herrera al frente del equipo fronterizo culmina con un desempeño desalentador tras 17 jornadas, donde solo logró cosechar dos victorias, situando al equipo en los últimos puestos de la tabla del cociente. Este bajo rendimiento no solo provocó su destitución, sino que también conllevó a Xolos a afrontar una multa considerable al término del torneo, al igual que Juárez y Mazatlán.

Con Xolos ubicado en la posición 16 de la tabla del Clausura 2024, sumando apenas 14 puntos en 17 jornadas, el equipo enfrenta un panorama desafiante. Este decepcionante desempeño contrasta notoriamente con las expectativas y ambiciones del club. Esta no es la primera ocasión en que Herrera batalla por llevar a Xolos a la cima. Durante su segunda etapa al mando del equipo, que inició en el Clausura 2023, tampoco logró conducir al equipo a la Liguilla, culminando en la posición 13 en el Apertura 2023 de la Liga MX.

Me voy enojado por no poder conseguir los objetivos, no conseguir las cosas. Triste porque es una institución a la que le he tomado mucho cariño, la directiva, el staff, todos".