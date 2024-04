Athletic vs Mallorca EN VIVO: ¿Qué canal y en qué horario transmitirán la final de la Copa del Rey?

Comparta este artículo

Sevilla, España.- El próximo fin de semana se vivirá uno de los momentos decisivos más importantes del mundo del futbol, en el que dos grandes clubes se batirán por uno de los trofeos más relevantes de la temporada. Lamentablemente, este evento ocurrirá en Europa, lo que podría dar la impresión de difícil acceso en otros países. Sin embargo, en TRIBUNA te diremos por qué canal lo transmitirán para México o en qué página podrás verlo completamente gratis.

Como algunos recordarán, hace 20 años se celebró la primera final de la Copa del Rey, la cual terminó por ausentarse por exactamente dos décadas. En aquella ocasión, Osasuna acudió a jugar contra el Betis; sin embargo, el primero perdió. Ahora es turno de Javier Aguirre, quien está dispuesto a llevarse el codiciado trofeo a su hogar, lo que eleva aún más la expectativa de lo que ocurrirá el próximo sábado.

¿Quién jugará la final de la Copa del Rey?

Tal y como se menciona en el título de esta nota, quienes se enfrentarán el próximo sábado, 6 de abril, serán el Athletic contra Mallorca, siendo este último el favorito dado a que se encuentra en su mejor momento, lo que lo llevaría a pasar a la historia por ser el segundo equipo en llevarse la segunda Copa del Rey en la historia. Debido a ello, es natural que muchas personas deseen presenciar este momento histórico, así que, aquí te contaremos cómo hacerlo.

¿Cómo, cuándo y dónde ver la final de la Copa del Rey gratis en Internet o por TV, en México?

El partido se jugará en el Estadio de la Cartuja, en Sevilla, España, debido a que los clubes deben jugar en un sitio neutral. La transmisión será en vivo y podrá verse a través de televisión de paga por la señal de Sky, a las 14:00 horas. Esto es debido a que la mencionada empresa fue la que se quedó con la exclusividad de la transmisión y no podrá verse en otros medios como Vix+, Fox Sports, ESPN o Claro Video.

En caso de que no cuentes con Sky para ver el partido, es posible que puedas lograrlo por medio de la página de RTVE. Según informes, no requieres realizar ningún registro o pagar para poder presenciar el partido. Lo único que tienes que hacer es ingresar a la página de RTVE e ingresar a la miniatura del juego y podrás disfrutar de él en directo. También tienes la opción de descargar la aplicación de la mencionada página, la cual es compatible con Android y iPhone, así no te quedarás sin ver el partido.

