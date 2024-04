Charles Leclerc recuerda a Jules Bianchi y presenta casco en su honor para el GP de Japón

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace 10 años se vivió un día de drama y luto en la Fórmula 1, ya que se registró la muerte del piloto francés Jules Bianchi en un fatídico accidente durante el Gran Premio de Japón, se trata de uno de los episodios negros en la historia de la máxima categoría del automovilismo, donde la negligencia, la falta de sentido común y el clima jugaron un papel crucial para la muerte de quien pintaba como una de las grandes promesas de la categoría en 2014. Ahora Charles Leclerc lo recuerda.

Fue un 17 de julio cuando el piloto francés Jules Bianchi perdió el control de su monoplaza cuando se decretara un safety car durante el Gran Premio de Japón después de que el piloto Adrián Sutil chocara tu vehículo. En ese momento Bianchi quien pilotaba para la escudería Marussia perdió el control y se estampó contra una grúa, por lo que perdió la vida de inmediato. Desde entonces los protocolos han cambiado para proteger la vida de los valientes que se suben a esos caballos de cuatro ruedas para convertirse en el mejor del mundo.

En ese sentido, el piloto monegasco de la escudería Ferrari, Charles Leclerc presentó un casco especial que utilizará a manera de homenaje a Jules Bianchi durante el Gran Premio de Japón de este fin de semana, debido a que se cumplirán 10 años del mortal accidente que le quitó al mundo una de las más grandes promesas del automovilismo en aquella época. Asimismo el francés era un gran amigo del actual corredor de los de Maranello.

Jules Bianchi y Charles Leclerc, foto: especial

“Te echo de menos y haré todo lo posible por llevar este casco a lo más alto del podio el domingo”, señaló Charles Leclerc.

Fue la propia escudería Ferrari que presentó el casco de protección que utilizará Charles Leclerc para este fin de semana, se trata de una protección en colores blanco rojo con vivos en negro que hace alusión a la pista de Suzuka y recuerda al piloto francés. Asimismo tiene plasmado el número 17 recordando el día en que perdió la vida en aquella ocasión.

Las reacciones no se hicieron esperar entre los amantes de la Fórmula 1 quienes calificaron como un acto solemne las acciones de Charles Leclerc para recordar a su amigo a 10 años de su trágico fallecimiento, otros explicaron que les causaba sentimiento el ver cómo una persona no podía olvidar a otra que había sido tan importante en su vida. No cabe duda que el mundo de la Fórmula 1 es más que una competición los pilotos son familia amigos y más que eso.

Fuente: Tribuna