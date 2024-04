"Sin ayudaditas a Messi": Niño recibe al jugador argentino con contundente mensaje

Comparta este artículo

Monterrey.- El reconocido futbolista argentino Lionel Messi ha llegado a México en compañía de todo el equipo del Inter de Miami. Su visita cobra relevancia debido al importante partido que enfrentará este miércoles, donde el Inter Miami jugará la vuelta de los Cuartos de Final de la Concacaf Liga de Campeones contra Rayados de Monterrey.

Este encuentro es relevante ya que determinará qué equipo, entre Rayados de Monterrey y el Inter Miami, avanzará a las semifinales de la Concachampions. Las expectativas están en su punto más alto, ya que la presencia de Lionel Messi en México añade un elemento adicional de emoción y anticipación al enfrentamiento deportivo.

La llegada del famoso futbolista argentino Lionel Messi a Monterrey generó una gran agitación en el Aeropuerto Internacional de la ciudad. Decenas de personas se congregaron para dar la bienvenida, creando tumultos mientras intentaban saludarlo o tomarse una fotografía con él.

Sin embargo, la recepción no estuvo exenta de personas inconformes. Aunque muchos mostraron su admiración y entusiasmo por la presencia del argentino, otros aprovecharon la oportunidad para expresar su descontento. En particular, un niño llamó la atención al exhibir una pancarta en la que pedía cero favoritismos para la 'Pulga' en el partido, instando a que cualquier victoria sobre los Rayados se lograra por mérito propio y no por influencia arbitral.

Sin ayuditas a Messi", se podía leer en su cartel.

El equipo de fútbol Rayados de Monterrey se prepara para enfrentar al Inter de Miami en el partido de vuelta tras asegurar una victoria de 1-2 en el encuentro anterior en el Chase Stadium. La ventaja obtenida la semana pasada ha generado expectativas entre los seguidores del equipo mexicano, quienes aguardan con entusiasmo el desenlace de esta emocionante serie.

El choque definitivo se llevará a cabo este miércoles 10 de abril de 2024 a las 20:30 horas en el Estadio BBVA, donde se espera un lleno total para presenciar el desenlace de esta confrontación deportiva. Con la presión sobre ambos equipos y el liderazgo que ostenta el conjunto regiomontano, se anticipa un enfrentamiento cargado de emociones y con el potencial de redefinir el rumbo de la competición. Los fanáticos aguardan ansiosos para ver si el Rayados logra mantener su posición de ventaja o si el Inter de Miami logra remontar y avanzar en el torneo internacional.

Fuente: Tribuna