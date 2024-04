UEFA CHampions League: Arsenal vs Bayern Munich EN VIVO: Horario y canales de transmisión

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Uno de los dos duelos por los cuartos de final de la UEFA Champions League es el Arsenal vs Bayern Munich, encuentro que, además del Real Madrid vs Manchester City, se llevará los reflectores del mundo del futbol, es por ello que ahora se muestran los detalles para disfrutar del partido EN VIVO, lo cual se podrá hacer a través de diferentes plataformas y canales de TV de paga, por lo que ahora se muestran las opciones.

En ese sentido, el gigante de Alemania, Bayern Munich, visitará al Arsenal, equipo que compite por la Premier League. Será un encuentro por los Cuartos de Final de la UEFA Champions League. Los dos equipos se verán las caras el Emirates Stadium este martes. El equipo londinense marcha como líder de la Liga local, ya que suma siete partidos sin perder en todas las competencias. Ahora buscarán sacar ventaja en busca de regresar a una Semifinal.

Por su parte, el Bayern Munich no llega en su mejor momento, ya que por primera vez en los últimos once años no será campeón de la Bundesliga. El Bayer Leverkusen dará la campanada, por lo que ahora los bávaros buscan superar los Cuartos de Final de Champions League por primera vez desde el 2020, con lo que harían más decorosa una temporada en la que se han visto fuera de la contienda en las competiciones locales.

Arsenal vs Bayern Munich, foto: especial

Arsenal vs Bayern Munich EN VIVO: Cuartos de final UEFA Champions League

Fecha: martes 9 abril 2024

Horario: 13:00 horas del centro de México

Estadio: Emirates Stadium

Transmisión: HBO Max

La historia de ambos equipos

Londinenses y alemanes se han enfrentado en 12 ocasiones previas en Champions League, pero nunca en la fase de Cuartos de Final. Los Bávaros tienen ventaja de 7 victorias por sólo 3 de los ingleses. Del total, se han enfrentado cuatro veces en eliminaciones directas, todas en Octavos, en las cuales Bayern ha avanzado, la última con un global de 10-2 en la temporada 2016-17.

El Arsenal llega en un gran momento. En octavos eliminó al Porto tras dar vuelta la serie y en Premier marcha como líder tras haber ganado 10 de los últimos 11 partidos y solo haber empatado con Manchester City. Asimismo, vienen de golear ak Brighton. Por su parte, Bayern viene de una derrota ante Heidenheim y quedó a 16 puntos del líder Leverkusen, por lo que está prácticamente descartado en la Bundesliga.

Fuente: Tribuna