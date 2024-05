El mexicano Gustavo Ayón rechaza regresar a la NBA: "No me gusta ese baloncesto"

Ciudad de México.- El exbasquetbolista mexicano Gustavo Ayón sorprendió a los amantes del basketball con sus recientes declaraciones. Reveló que tuvo la oportunidad de regresar a la NBA durante sus cinco temporadas con el Real Madrid, pero decidió permanecer en Europa debido a su preferencia por el estilo de juego europeo sobre el estadounidense.

Ayón ganó 12 títulos con el Real Madrid, incluyendo dos Euroligas, y expresó en una rueda de prensa su fuerte desinterés por volver a la NBA, a pesar de las ofertas que recibió durante su exitoso paso por el equipo español.

Tuve la oportunidad de volver a la NBA cada año que estuve en el Madrid, pero nunca quise volver porque a mí me encanta el baloncesto europeo. Yo no veo NBA, no me gusta. A mí me gusta el baloncesto colectivo, el buen baloncesto, no en el que un solo jugador tira 30 tiros, mete 50 puntos y es la súper estrella", explicó Ayón