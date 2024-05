Javier Aguirre habla de su posible salida del Mallorca: "Ya Perdí mi Empleo alguna vez"

España.- La temporada en La Liga Española llegó a su cierre, y Javier Aguirre, actual entrenador del Mallorca, se encuentra en momentos de incertidumbre sobre su seguimiento en el equipo. Pese a haber llevado al equipo a un paso de la permanencia en primera división, Aguirre no ha recibido ninguna oferta de renovación por parte del club.

En una reciente conferencia de prensa antes del enfrentamiento contra Las Palmas, Aguirre habló la cuestión de su posible salida y los nombres que circulan comos sus posibles reemplazos. El técnico mexicano declaró:

Nunca me he guiado por lo de fuera. No necesito saber que mi equipo jugó mal, porque es algo que yo lo sé. Tampoco necesito leer que voy a perder el empleo, porque lo he perdido alguna vez. Si han salido ocho nombres, es porque los periodistas hacen un trabajo. No es la primera vez que me encuentro en esta posición