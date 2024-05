Tigres vs Monterrey EN VIVO: ¿Dónde ver la vuelta de los Cuartos de Final de la Liga MX?

Comparta este artículo

Monterrey, Nuevo León.- En el mundo del futbol existen partidos que son clásicos, uno de los más conocidos a lo largo y ancho de la República Mexicana es el las Águilas del América contra las Chivas Rayadas del América; sin embargo, cada equipo tiene a su propio némesis y en el caso del norte del país se puede mencionar al Monterrey y a los Tigres, quienes curiosamente están por enfrentarse de nueva cuenta en los próximos días.

El pasado jueves, 9 de mayo, ambos titanes se encontraron en la primera vuelta de los Cuartos de Final de la Liga MX, quedando un marcador de 1 – 2 en favor del Monterrey, pero todo parece indicar que los Tigres están dispuestos a ir por su venganza para el próximo domingo, 12 de mayo. Así que, si te quieres enterar de todos los detalles, solo necesitas prestar atención, porque en las próximas líneas te contaremos todo con detalles.

¿Dónde será el encuentro de la Liga MX del Tigres vs Monterrey?

De acuerdo con algunos informes, el partido del Monterrey vs Tigres de los Cuartos de Final del Clausura 2024 del a Liga MX, está programada para la noche del próximo domingo, más exactamente para las 21:10 horas (tiempo del centro del país). El enfrentamiento sucederá en el Estadio BBVA, en Guadalupe, Nuevo León. Cabe señalar que el recinto tiene una capacidad de cerca de 53 mil 500 personas, lo ue significa que será un juego a gran escala.

¿Dónde ver el partido del Monterrey vs Tigres de la vuelta para los Cuartos de Final?

Este partido, al igual que la gran mayoría, se transmitirá en distintos medios, así que no hay manera en la que te lo puedas perder. Según reportes, el juego se podrá ver a través de la señal del Canal 5 y en TUDN. En caso de que no dispongas de señal televisiva, siempre puedes disfrutar del encuentro a través de ViX Premium, vía online. En caso de que no cuentes con ninguna de estas tres opciones, siempre puedes reunirte con un amigo que sí.

Monterrey vs Tigres vuelta de los Cuartos de Final de la Liga MX

Como se mencionó anteriormente, el día de ayer se jugó la ida del Clásico Regio en el Estadio Universitario, enfrentamiento del que el Monterrey salió victorioso, por lo que se espera que los Tigres saquen las garras para el siguiente encuentro, el cual promete estar lleno de emoción y adrenalina para toda la afición norteña. Y tú, cuéntanos si ya estás listo para revivir este encuentro el próximo domingo.

