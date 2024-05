América elimina a Pachuca y avanza a semifinales; así fueron los espectaculares goles

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El Pachuca permitió que el América se mantuviera con vida durante toda la serie de Cuartos de Final, y lo lamentó. Apelando a su espíritu y posición en la tabla, este sábado las Águilas avanzaron a la semifinal del Clausura 2024. Tras un gol agónico de Julián Quiñones para igualar el marcador 1 a 1 y avanzar con un empate global de 2-2, las Águilas se clasificaron para la siguiente ronda con la esperanza renovada de conseguir su decimoquinto título.

Mientras las Águilas dominaban, un error increíble de Igor Lichnovsky abrió la puerta a los Tuzos, quienes parecían superados por la situación. El defensa central chileno entregó un pase erróneo hacia donde se encontraba Ramón Juárez, pero fue Oussama Idrissi quien llegó para empujar el balón y abrir el marcador en el minuto 31. La afición en el Estadio Azteca estalló en apoyo a su equipo tras el gol en contra, y aunque dominaron el juego, la falta de creatividad en el ataque del equipo azulcrema fue evidente.

Solo un momento de brillantez o un golpe de suerte podría salvar a los dirigidos por André Jardine. Y ocurrió. En los últimos momentos del partido, Julián Quiñones, como lo hizo en la final del Apertura 2023, hizo vibrar el Coloso de Santa Úrsula como pocas veces se ha visto. De esta manera, las Águilas avanzaron a las Semifinales del Clausura 2024 eliminando al Pachuca. Ahora, América espera conocer a su próximo rival, pero lo hará como el favorito indiscutible para levantar el título del fútbol mexicano por segunda vez consecutiva.

Todos estuvieron de acuerdo en que lo de América fue una remontada histórica en el último minuto contra los Tuzos, con un gol de cabeza de Julián Quiñones tras un cabezazo previo de su excompañero tuzo, Illian Hernández. La carrera como futbolista de este último comenzó en su ciudad natal, Fresnillo, Zacatecas, donde jugó para los Mineros de Fresnillo en la Segunda División. En su primera temporada, logró anotar 15 goles.

Luego, en la Liga Premier Serie B, se convirtió en el máximo goleador, lo que lo llevó a los Mineros de Zacatecas. Ahí, hizo su debut en la Copa MX en 2020 contra los Xolos de Tijuana. Durante esa temporada, lideraba la tabla de goleadores con 10 anotaciones hasta que se suspendió la liga debido a la pandemia de Covid-19. Illian llegó a Pachuca en junio de 2020, marcando así su primer equipo en la máxima categoría del fútbol mexicano.

Sin embargo, no debutó con los Tuzos hasta 2021, acumulando 7 goles en 49 partidos. También participó en la sub-20, donde anotó 24 goles en 54 partidos. A pesar de ello, formó parte del equipo campeón de Pachuca en el Apertura 2022. En enero de 2024, fue cedido al Club América procedente de Pachuca. Sin embargo, sus estadísticas no han sido las esperadas, ya que ha disputado solo 10 partidos y no ha logrado anotar goles ni realizar asistencias.

Fuente: Tribuna