Cruz Azul vs Pumas Cuartos de Final ¿Dónde ver EN VIVO el clásico de la capital?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este domingo se juegan los cuartos de final de vuelta del clausura 2024 de la Liga MX con el Cruz Azul vs Pumas, se trata de un encuentro de matar o morir para los universitarios, ya que cayeron en el Estadio Olímpico por 2 goles ante un Cruz Azul que lució en buena forma, sin embargo, en el campeonato mexicano todo puede pasar y los del pedregal tienen un gran historial de remontadas en contra de la máquina cementera. Se trata de un jjuego que se podrá disfrutar EN VIVO en diferentes plataformas

El estadio de la Ciudad de los Deportes tendrá un lleno pletórico para que los equipos jueguen el partido de vuelta de los cuartos de final, el cual definirá al tercer semifinalista del torneo. En ese sentido, La Máquina tiene medio boleto asegurado a las semifinales después de derrotar a domicilio a los universitarios. Ahora, con cualquier resultado, con la excepción de la derrota, los tendría en la siguiente ronda.

Por su parte, los pumas de la UNAM buscan recuperar aquel viejo dicho de 1% de probabilidades, 99% de fe. El cual hicieron valer en 2020 cuando remontaron una goleada de 4-0 contra la máquina para llegar a una final, la cual después perdieron ante león. Asimismo, los Pumas han eliminado al Cruz Azul en 5 de 6 eliminatorias directas en torneos cortos, por lo que ya se habla de una paternidad.

Cruz Azul vs Pumas EN VIVO, foto: especial

Cruz Azul vs pumas EN VIVO: horarios y dónde ver

Cruz Azul vs Pumas

Fecha: domingo 12 mayo 2024

Horario: 19:00 horas del centro de México

Estadio: Ciudad de los Deportes

Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX

Esto necesitan los pumas para llegar a semifinales.

Los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México necesitan derrotar al Cruz Azul por más de 3 goles en el partido de vuelta de estos cuartos de final. Esto debido a que el primer criterio de desempate es la posición en la tabla, por lo que cualquier empate en el marcador global le daría el pase de manera automática al Cruz Azul. Este encuentro ha llamado la atención de miles de aficionados, por lo que en tan solo algunos minutos se llenó el inmueble, ya que se anunciaba la venta de todos los boletos.

Por su parte, los aficionados del Cruz Azul no se quieren quedar atrás y buscan replicar lo realizado por la afición universitaria a lo largo de la historia, por lo que preparan una auténtica fiesta para hacer pesar el estadio y ya elaboraron un mosaico. Que lucirá al inicio del partido de esta noche. No cabe duda de que el fútbol despierta pasiones y el Cruz Azul Vs Pumas es una prueba de ello.

Fuente: Tribuna