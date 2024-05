Entre lágrimas Jesús Molina anuncia su retiro de los Pumas y de las canchas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El mediocampista de los pumas de la UNAM, Jesús Molina, acaba de anunciar su retiro de las canchas, por lo que su renovación con el cuadro auriazul, se cayó y tomó la decisión de separarse definitivamente de los terrenos de juego. Se trata de un futbolista que fue uno de los mejores de su posición durante algunos años, incluso le valió para ser seleccionado nacional en reiteradas ocasiones.

En ese sentido, Jesús Molina ofreció una conferencia de prensa en la cual aseguró que pondría fin a su carrera como futbolista profesional. En la cual vistió los colores del América, Chivas, Pumas, Rayados y Tigres, se trata de una de las mejores trayectorias en el fútbol nacional de un mediocampista que siempre fue constante y entregaba buenos resultados a sus directores técnicos.

“El motivo de esta conferencia es para anunciarles a todos los que han estado en este camino esta carrera He decidido retirarme como futbolista profesional, es una decisión obviamente difícil, pero pensada, anunció Jesús Molina.

Entre lágrimas, Jesús Molina reconoció que en esa Temporada no se lograron los objetivos planteados con los pumas de la unam, sin embargo, señaló que se va contento por su esfuerzo y por la carrera que entregó al fútbol mexicano. “Un camino largo, por momentos difícil, hubo adversidad, pero siempre me supe reponer. Creo que es el momento adecuado para tomar esta decisión”, indicó.

Jesús Molina anuncia su retiro, foto: especial

Hoy Jesús Molina logró levantar 3 ligas mx y no dudó en agradecer a todos los equipos que le dieron la confianza y la oportunidad de formar parte de sus filas. Asimismo, reconoció que le quedó una espinita clavada debido a que no pudo disputar un solo mundial con la selección mexicana. Aseguró que le habría gustado ir y que incluso estuvo cerca de viajar a Rusia. También para el proceso de Brasil. Pero Juan Carlos Osorio tomó la decisión de no tomarlo en cuenta.

Dejó claro que el haber ido a un mundial hubiera sido la cereza del pastel para cerrar con broche de oro su carrera. Sin embargo, esto no pudo ser así y ahora este 14 de mayo anunció su retiro de las canchas para siempre, en lo que marca una carrera constante como futbolista profesional en la Élite del fútbol mexicano.

Fuente: Tribuna