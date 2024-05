Gustavo Lema recibe sanción por criticar al arbitraje en partido ante Cruz Azul

Ciudad de México.- La Liga MX está una vez más en el ojo del huracán por la más reciente polémica de Gustavo Lema, director técnico de Pumas, que ha sido sancionado por la Comisión Disciplinaria tras realizar críticas al arbitraje en el partido contra Cruz Azul durante los cuartos de final del Clausura 2024.

La controversia surgió luego de que Pumas fuera eliminado del torneo en un partido contra el Cruz Azul. Tras el partido, Gustavo Lema expresó que se encontraba molesto con las decisiones arbitrales, específicamente cuestionaba un supuesto penal no marcado a favor de su equipo.

Me quedo muy dolido con el arbitraje, hay un penal muy claro a Memo en el primer tiempo, todas las faltas las marcó para allá. Me parece que no estuvo a la altura de un partido y de dos instituciones como las que se enfrentaban, ese fue el único sin sabor que me quedó [...]. La queja es por el contexto cuando participa el VAR, no estuvo a la altura. Me parece que era para traer a un árbitro de otra experiencia, que no cobrara lo que gritaba la tribuna, siempre soy respetuoso pero hay que levantar la cabeza y seguir trabajando”, mencionó