¡De vuelta al ring! Julio César Jr. se pone los guantes; ¿Quién será su oponente?

Ciudad de México.- Un gran momento en la historia del box estaría por ocurrir. Pronto podríamos ver de vuelta a Julio César Chávez Jr., sobre el ringo como hace unos años. Al ser un evento tan esperado, se trasmitirá por una vía especial para que los aficionados puedan ser testigos del minuto a minuto de este regreso.

Para abrir de forma única, el hijo del campeón mexicano se enfrentará a Darren Till, exestrella de la UFC, quien debutará en el boxeo profesional. Si no quieres perdértelo, podrás ver la pelea en Netflix. Recordemos que no ha peleado desde el 18 de diciembre de 2021, fecha en la que logró una victoria por decisión unánime sobre David Zegarra en el Palenque de la Feria Ganadera en su ciudad natal de Culiacán.

Desde entonces, Chávez Jr. ha se alejó del cuadrilátero ya que tuvo que enfrentarse a numerosos problemas relacionados con sus adicciones, incluso llegando a ser arrestado por portación ilegal de armas. A pesar de todos estos obstáculos, se le ha visto al hijo de la leyenda practicando boxeo, y ahora, después de casi tres años de inactividad, Julio está listo para dar un último esfuerzo en su carrera como pugilista.

Acerca de la detención, el deportista aseguró que este fue un momento comparable con el infierno. Incluso llegó a temer por su vida, pues estaba atrapado en la adicción a las pastillas para bajar de peso, lo cual lo sumía en episodios oscuros que lo volvían una persona violenta que agredía a sus seres queridos. Según relató, su salud empeoraba día a día, ya que no podía descansaba por completo, ni comía bien. A pesar este difícil trago, al final logró salir adelante.

Además, declaró abiertamente estar sufriendo un cuadro de depresión. Éste no era tan evidente dado que solía cubrirlo a la perfección con su carácter alegre, así como con rutinas de ejercicio. Pero todo sale a la luz, y su tristeza lo hacía en los momentos de soledad. Por fortuna, el boxeador atravesó lo más difícil y ahora se encuentra estable y "mejor que nunca". A la par, aseguró que está en sus planes mantener el estilo de vida sano que lleva hasta el momento. Finalmente, contó que el esfuerzo que está haciendo es por él, sin rendirle cuentas a ningún tercero.

Estoy mejor que nunca, porque siempre había cosas escondidas ahí, y esta vez no, estoy impío, estoy bien y así me voy a mantener. Realmente hoy estoy en mejoría, no te los tiene que decir mi papá ni nadie. Yo no me daba cuenta. Ojalá me dure la oportunidad que quiero seguir así".