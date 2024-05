‘Canelo’ Álvarez le apuesta TODO a triunfo de Claudia Sheinbaum tras reunirse con ella

Ciudad de México.- Sin un ápice de duda, Saúl 'Canelo Álvarez se dijo seguro de que Claudia Sheinbaum resultará electa como presidenta de México tras las votaciones del próximo 2 de junio. Además, el reconocido boxeador no perdió la oportunidad de brindarle unos consejos que mejoran la calidad de vida a la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México, como una muestra de sólido apoyo y estima.

La candidata a ocupar la silla presidencial compartió en redes sociales un breve video en el que se le ve compartiendo una charla amena con el profesional del box. Ante cámara, el deportista de 33 años le ofreció todo su respaldo, en caso de necesitarse. Por otra parte, le deseo todo el éxito durante la contienda, de la cual él dijo no tener la menor duda de que saldría victoriosa.

Como recomendación para mejorar la concentración, el campeón unificado del peso supermediano le dijo a la representante de Morena que debería sumergirse en agua helada y practicar un poco de meditación tanto por la mañana, como antes de irse a la cama. Aseguró que son métodos que él pone en práctica y hasta ahora le han funcionado en su día a día. Las sugerencias fueron bien recibidas por la académica, quien le prometió incorporarlas a su rutina.

A partir de ahora me voy a levantar, me voy a meter a una tina con hielos, me voy a poner a meditar. Consejos del 'Canelo'", comentó.