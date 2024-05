Cristiano Ronaldo descarta el retiro y asegura que competirá contra los "jóvenes leones"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- No cabe duda que Cristiano Ronaldo es uno de los mejores jugadores en la historia del fútbol a nivel internacional y ahora, a sus 39 años, no pierde el ritmo y ha asegurado ante los medios de comunicación que descarta el retiro, al menos en los próximos años, ya que se siente con las posibilidades de competir contra los más jóvenes. Aunque señaló que cada día es más complicado.

El máximo goleador del fútbol a nivel de selecciones, Cristiano Ronaldo, se dijo orgulloso de tener 39 años y competir al máximo nivel. Aseguró que esa situación lo motiva a seguir adelante. Celebró que tiene una carrera con más de 20 años consecutivos en el nivel más alto. Algo que resulta increíble para un jugador, ya que muchos otros no duran tanto tiempo, algo que calificó como un gran logro que continuará ejerciendo.

"Si miras mi carrera en los últimos 20 años, mi nivel es alto, si lo ves en los últimos 20, es increíble", señaló el lusitano.

Cristiano Ronaldo ha jugado para el Manchester United, el Real Madrid, la Juventus de Turín, así como el sporting de Lisboa y ahora se encuentra en el Alcázar. Durante su carrera ha marcado 891 goles y es el máximo goleador histórico del fútbol internacional con 128 anotaciones. Actualmente lleva 42 goles en 41 partidos con su equipo local, lo que lo ha catapultado como el mejor goleador a nivel internacional, aunque claro, su liga no es el mejor nivel.

Cristiano Ronaldo descarta el retiro, foto: especial

No es fácil estar a este nivel, seguir empujando o estar motivado, continuar, anotar goles, estar en forma, competir contra los jóvenes leones que llegan y cuando me enfrentan quieren demostrar que son más fuertes y más rápidos que yo. Debes estar preparado para jugar bien, no sólo desde lo físico, sino también desde lo mental. Ese es el desafío, aseguró Cristiano Ronaldo en un podcast en el que participó.

Finalmente, el 5 veces ganador del balón de oro aseguró que su carrera no solamente se basa en el talento y la ética, sino que también en el gran esfuerzo que ha dedicado para llegar al máximo nivel. Aseguró que el talento y el trabajo tienen que estar juntos al mismo tiempo y que en su caso tiene ambos.

Fuente: Tribuna