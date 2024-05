'Forbes': Cristiano Ronaldo es el deportista mejor pagado; a esto asciende su fortuna

Ciudad de México.- Forbes suele armar listas que revelan quiénes son las personas más ricas en el mundo. Su lista más reciente llamó la atención por incluir un nombre muy popular en el deporte. Se trata de Cristiano Ronaldo, quien se llevó la 'medalla de oro' al ocupar el primer lugar de los atletas mejor remunerados. Esta sería la cuarta vez en la que el futbolista es incluido en esta privilegiada clasificación.

De acuerdo con Forbes, la envidiable fortuna del extremo izquierdo es de un total de 260 millones de dólares, un máximo histórico para Ronaldo. La investigación reveló que sus actividades en la cancha le retribuyeron 200 millones de dólares, mientras que sus ganancias relacionadas a negocios personales le llenaron los bolsillos con 60 millones de dólares.

Entre sus proyectos se encuentra la colaboración con marcas de lujo, como Nike, Tag Heuer, Herbalife, Dazn, Delivery Hero, Clear Shampoo, entre otras. Por otra parte, sus habilidades de empresario lo han llevado a invertir en su cadena de hoteles CR7 Lifestyle Hotels. Pero eso no es todo, pues también cuenta con su línea de ropa interior, calzado y lentes de Sol.

Recientemente, el futbolista mencionó que aún tiene planes para su futuro. Aseguró que entre sus proyecciones se encuentra continuar con su carrera futbolística, sin que sea un impedimento el tener casi 40 años. Incluso se dijo confiado de sus capacidades para seguir compitiendo contra deportistas más jóvenes, aunque reconoció que cada día es un poco más complicado. De cualquier modo se siente orgulloso de su desempeño, puesto que ha logrado mantenerse al nivel más alto, mientras que otros jugadores no duran tanto tiempo ejerciendo.

Para no perder el ritmo, cuida su salud al máximo, por lo que lleva una rutina estricta, misma que le ha permitido mantenerse en excelente forma. Lo básico, según dijo, fue abandonar los excesos desde que arrancó su camino como profesional. En esta línea, también le presta especial atención a sus horarios de sueño. Para lograrlo, Ronaldo se desconecta por completo a partir de las 22:00 horas. Finalmente, comentó que otro pilar importante es pasar tiempo de calidad con su familia.

Nunca hablo a partir de las 22:00 horas, ni siquiera por teléfono. A partir de esa hora no me llames. Me gusta dar descanso a mi cerebro. Como futbolista profesional, necesitas una dedicación total. No son solo las dos horas de entrenamiento. Vivo por lo que soy, por mi carrera futbolística. Pero por supuesto también me encanta pasar tiempo con mi familia, ir al cine o salir a cenar".