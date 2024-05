¿Fraude en la Liga MX? 'Filtran' al ganador del encuentro entre el América y el Cruz Azul

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de una larga lista de enfrentamientos entre los equipos más importantes de la República Mexicana, próximamente se librará un encuentro entre los dos grandes finalistas de la Liga MX, el cual se debatirá entre Águilas del América y el Cruz Azul, ambos clubes nativos de la Ciudad de México (CDMX), lo que deja en claro que la copa se permanecerá en el centro del país.

Como es bien sabido, la industria del futbol es una de las que más seguidores posee, al menos en México, por lo que no es de extrañarse que una gran cantidad de paisanos estén organizando sus apuestas para ver quién será el ganador, pero… ¿qué pasaría si te contáramos que alguien ya filtró el presunto nombre del ganador?, ¿quieres enterarte de todos los detalles? Entonces no dejes de leer que aquí te decimos.

Mhoni Vidente filtra el nombre del ganador de la Liga MX

Resulta ser que el futbol es del interés de muchos, incluso de los adivinos, como es el caso de la afamada pitonisa, Mhoni Vidente, quien en días recientes hizo una premonición en la que detalló quién se quedaría con el triunfo definitivo por encima del resto de los equipos. Su respuesta dejó impresionados a algunos y furiosos a otros, ya que, si bien hay quienes apuestan por el América, la realidad es que, según la cubana, quien se llevaría el codiciado trofeo sería el Cruz Azul.

Visualizo una final entre el Cruz Azul y América, el campeón del torno se tiene que quedar aquí en (Ciudad de México) aquí se quedará. En primer lugar para campeón pongo al Cruz Azul, luego al América”, señaló Mhoni.

Cabe señalar que la Liga MX no hizo ningún fraude y hasta el momento no ha revelado el nombre del equipo ganador, ya que esto se decidirá durante la gran final. Lo dicho en líneas anteriores se limita a una predicción de Mhoni Vidente. Asimismo, hay que aclarar que esta no es la primera vez que la pitonisa hace un vaticinio de lo que ocurrirá en el mencionado torneo, puesto desde antes ya había informado quiénes serían los finalistas.

En aquella ocasión, la famosa reveló que, aunque el Chivas y el León tenían a excelentes jugadores como es el caso de 'El Chicharito' y Guardado, la realidad es que el trofeo se quedaría en la Ciudad de México con dos clubes locales, refiriéndose directamente a que los posibles finalistas serían el Cruz Azul o el América. De hecho, dichas declaraciones fueron citadas por la adivina cuando confirmó que el club del conejo sería el ganador.

