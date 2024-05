Cajemense Yolanda Vega quiere ser campeona mundial: "Voy a entregar el título a mi familia”

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- El municipio de Cajeme vive un gran momento en el deporte de los puños. Una de las referentes más destacadas es Yolanda Vega, quien se mantiene invicta como profesional y está cada vez más cerca de cumplir su sueño: ser campeona mundial. Actualmente, la cajemense se encuentra preparándose para la pelea que tendrá el próximo 31 de mayo en el Polideportivo de Juan S. Millán en Culiacán, Sinaloa, ante la capitalina Alexia Dimas.

Para este combate, la famosa ‘Pitayita’ llegará más que motivada, ya que gran parte de su campamento la hizo con el equipo de ‘Caballeros Team’, que encabeza el destacado entrenador hermosillense, José Alfredo Caballero. “Me estoy preparando de gran manera para mi siguiente pelea; voy contra una pugilista de la Ciudad de México, entonces decidí integrarme y aprender de uno de los mejores entrenadores de México en la actualidad, como lo es Alfredo Caballero”.

Es muy gratificante ver el gran equipo de trabajo que hay aquí, todos nos ayudamos, nadie se cree mejor que el otro. Figuras del boxeo mexicano como Miguel Berchelt y Juan Francisco ‘Gallo’ Estrada aquí entrenan y son excelentes personas muy humildes, te aconsejan y siempre ayudan en cada momento”, comentó.

Aunque intensificó sus entrenamientos en la capital de Sonora, Yolanda Vega la recta final de su preparación la hará en su tierra natal, Ciudad Obregón, a lado de Carlos Torres, entrenador que subió con ella en su anterior compromiso frente a Itzel Reyes.

Yolanda Vega ante Itzel Reyes

La lesión en el hombro que la mantuvo fuera de actividad por tres años ya quedó atrás, e inclusive el nombre de la cajemense empieza a ‘retumbar’ en la industria boxística, ya que el sitio Boxrec la coloca como la mejor pugilista mexicana en la categoría Super Pluma y no solo eso, también figura dentro de las 20 mejores del mundo, por lo que solo es cuestión de tiempo para que dispute una pelea titular.

Siendo deportista y madre a la vez, Yolanda Vega reconoce que ha tenido momentos muy complicados en el boxeo, pero gracias a su profesionalismo, disciplina y sobre todo al apoyo de su familia ha salido adelante. “No te lo voy a negar, a veces sí me duele levantarme muy temprano e irme a correr mientras mis dos hijos duermen; también cuando hago campamento fuera de casa es un gran desafío, porque no estoy con mi familia. Pero afortunadamente tengo a mi hermano y madre que me ayudan mucho, gracias a ellos he logrado seguir en esta carrera y brincar todos esos obstáculos”, declaró.

La cajemense recibiendo indicaciones de Alfredo Caballero

Aunque es una realidad que Sonora no ha tenido una campeona mundial en boxeo, y Yolanda Vega se pudiera convertir en la primera, la pugilista de 28 años de edad, entiende la dimensión de ese reto, pero más allá de entregarle esa corona al estado o a Cajeme, lo quiere lograr por su familia.

Yo quiero darle ese campeonato mundial a mi familia, y aparecer en la lista de las mejores de México y que sea orgullosamente de Ciudad Obregón, esa es una deuda pendiente que voy a cumplir muy pronto”.

Fuente: Tribuna.