Carlos Salcedo a "moco tendido" tras clasificación del Cruz Azul a la final del Clausura 2024

Ciudad de México. - En una emotiva noche para los aficionados de Cruz Azul, Carlos Salcedo, el experimentado defensor mexicano, no pudo contener las lágrimas después de que se confirmara la clasificación del equipo a la final del Clausura 2024. La temporada fue un desafío monumental para Salcedo, quien enfrentó rumores sobre su salida del club durante la pretemporada y se reunió con la directiva para discutir la posible rescisión de su contrato. Sin embargo, una conversación crucial con el entrenador Martín Anselmi cambió el rumbo de su carrera.

Anselmi, entrenador argentino, compartió detalles de la conversación que tuvo con Salcedo, un jugador con vasta experiencia pero cuya mentalidad no estaba alineada supuestamente con las necesidades del equipo en ese momento. “Él tiene mucha experiencia para enseñarnos, ha sido campeón y ha vivido muchas cosas difíciles. Es una persona sensible y honesta, y cuando se encuentran personas que hablan de frente con la verdad y sin vueltas, yo creo en eso”, explicó Anselmi.

Por su parte, Salcedo, quien es conocido como el 'Titán', se tomó un tiempo para evaluar su futuro y finalmente decidió regresar a los entrenamientos. Debido a esto, Anselmi recordó la larga y significativa charla que tuvieron: “Tuvimos una charla muy linda y muy larga donde teníamos que definir su futuro y él me planteó lo que estaba viviendo. Yo empaticé enseguida en eso y nos pusimos tiempos, es decir, vamos a ponernos tiempos a ver qué es lo que le depara. Le dije ‘nosotros pensamos que eres un jugador importante y nos gustaría que te quedes’”, reveló el técnico.

El esfuerzo y la determinación del jugador rindieron frutos cuando el equipo dejó en el camino a los Rayados de Monterrey en las semifinales, asegurando su boleto a la final ante el Club América. Tras el partido, Salcedo compartió un mensaje emotivo y reflexivo en sus redes sociales sobre los desafíos que ha superado para llegar a este punto.

Y así después de esperar tanto, un día como cualquier otro decidí triunfar… decidí no esperar las oportunidades sino yo mismo buscarlas. Aquel día descubrí que mi único rival no eran otros que mis propias debilidades, y que en éstas, está la única y mejor forma de superarnos. Me dejó de importar quien ganara o perdiera; ahora me importa simplemente saberme mejor que ayer”, escribió Salcedo.