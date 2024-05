¡Barbie deportista! Mattel le rendirá homenaje a Alexa Moreno con su propia muñeca

Comparta este artículo

Ciudad de México.- ¡Sé lo que tú quieras ser! Ese es el lema de Barbie, y ahora ha decidido que la muñeca puede ser una hábil gimnasta. La marca de juguetes tiene en mente su próximo lanzamiento compuesto por varios ejemplares que representen a distintas figuras destacadas en el deporte, entre ellas, Alexa Moreno.

Krista Berger, vicepresidenta de Mattel, explica que en un mundo donde las barreras de género aún persisten en muchos ámbitos, el deporte emerge como un escenario de igualdad y oportunidad. Es por ello que eligieron a un grupo de atletas cuyas historias no solo inspiran, sino que también defienden la idea de que cada niña puede perseguir sus sueños y convertirlos en realidad. Desde las canchas de tenis hasta las pistas de atletismo, estas mujeres han desafiado estereotipos y obstáculos para alcanzar el éxito.

Al destacar a estas atletas inspiradoras y sus historias, esperamos defender la creencia de que cada niña merece la oportunidad de perseguir sus sueños y convertirlos en realidad".

En una entrevista exclusiva concedida a ESPN, Alexa, compartió sus sentimientos sobre el reciente reconocimiento. Se dijo muy emocionada, pero dijo que no termina de creer que es real, puesto que es una situación que nunca se hubiera imaginado. "Me cuesta un poco trabajo ver todavía la posición en la que estoy", refiriéndose a que aún no cree posible que haya niñas que la vean como ejemplo a seguir.

De ser líder y de que haya muchas niñas que vean como hacia mí, ¿no? De querer ser, querer llegar a donde he podido llegar, es algo que me cuesta un poco afrontarlo. No sé, como que no me la creo del todo", confesó entre risas.

Entre los personajes que serán honrados se encuentra la tenista Venus Williams, cuya carrera ha sido un ejemplo de determinación. Junto a ella, la gimnasta brasileña Rebeca Andrade, cuyo talento y gracia han cautivado al público global, también será inmortalizada en forma de muñeca.

Cada barbie contará con pequeños accesorios

El fútbol también estará representado en esta serie, con dos jugadoras de renombre mundial: Mary Fowler y la emblemática Christine Sinclair. Pero el box no se queda atrás, puesto que la francesa Estelle Mossely, también ha sido un modelo a seguir para muchos. La nadadora italiana Federica Pellegrini, conocida por sus impresionantes logros en el agua y su dedicación al deporte, también será parte de esta colección. Por último, pero no menos importante, la velocista polaca Ewa Swoboda, cuya velocidad y habilidad en la pista la han convertido en una fuerza imparable en el mundo del atletismo, también será representada con una muñeca.

