F1: Sergio Pérez y los pilotos que se quedan sin contrato esta temporada

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El mercado de pilotos de la Fórmula 1 continúa. Ya que son 11 de los 20 lugares los que están disponibles para la parrilla de 2025. Entre ellos, Sergio Pérez, piloto de Red Bull, destaca ya que todavía no tiene un contrato y podría no renovar para la siguiente temporada. Sin embargo, no es el único en riesgo de salir de la máxima categoría, ya que un puñado de pilotos también están en peligro de ver cortada su carrera.

La mayoría de los asientos de la Fórmula 1 para 2025 no tienen dueño todavía. Son 11 de los 20 monoplazas los que todavía no tienen conductor. Sergio Pérez está en pláticas para renovar su contrato con Red Bull, sin embargo, la escudería de la bebida energética rechazó la propuesta del mexicano por 2 años, por lo que se espera que las negociaciones continúen a fin de llegar a buen puerto y mantener al tapatío con los toros.

Además de Sergio Pérez, el actual piloto de Ferrari, Carlos Sainz, se encuentra a la deriva, ya que muchos de los rumores lo colocan en Red Bull, algunos más en Mercedes, la mayoría de ellos en Audi, Escudería que llegará a la fórmula 1 en 2026 para convertirse en un serio competidor para las victorias y, a la postre, el campeonato del mundo. Sin embargo, el español no se ha decidido ya que tiene una gran temporada entre manos, lo que le ha ayudado a definir su futuro.

Sergio Pérez busca futuro en Red Bull, foto: especial

Hoy, uno de los que prácticamente tienen sellada su salida de la Fórmula 1 es Lance Stroll, actual Piloto de Aston Martin, quien ha entregado pésimas actuaciones a lo largo de su carrera, sobre todo desde la llegada de Fernando Alonso, quien lo ha vencido cada que han competido. Sin embargo, la continuidad había sido asegurada debido a la presencia de Lawrence Stroll, su padre, quien es el dueño del equipo. A pesar de eso, podría ver una salida en las próximas temporadas.

Finalmente, uno de los más queridos de la afición, Daniel Ricciardo, quien se encuentra en Racing Bulls y acaba contrato en 2024. Ha entregado pésimas carreras en lo que va de la temporada, lo que ha acrecentado los rumores de la llegada de Liam Lawson, quien lo sustituiría si continúa con esta mala racha. El australiano bajó su nivel desde que salió de Red Bull para ir a Renault y después a McLaren, donde pasó sin pena ni Gloria.

Fuente: Tribuna