Javier Aguirre rompe en llanto al despedirse del Mallorca tras más de 2 temporadas al frente

Mallorca, España.- El Estadio Son Moix fue testigo de un emotivo momento este jueves, cuando Javier Aguirre, entrenador del Mallorca, se despidió del club tras dos temporadas y media al frente del equipo. Con palabras de agradecimiento y visiblemente emocionado, Aguirre expresó su sentir en esta despedida oficial. El entrenador mexicano no pudo contener la el llanto mientras agradecía las palabras de los directivos y el gesto de despedida del club.

No me quiero romper, debo aguantar como un bribón, expresó Aguirre, tratando de contener las lágrimas

Tras la decisión del club de no renovar su contrato, Aguirre se mostró agradecido por la oportunidad de haber dirigido al Mallorca durante estos años. Acompañado por miembros de su equipo técnico, su esposa y jugadores del equipo, Aguirre expresó su gratitud por el apoyo recibido durante su gestión.

Me he ido de muchos clubes, pero en silencio. Uno se va y ya está. Me sorprende esta despedida y agradezco las palabras de Pablo y Alfonso. Queda el trabajo, siento el calor de la afición y el respeto de todos ustedes