Sergio Pérez fracasa en Clasificación del GP de Mónaco; saldrá 18 y Ferrari se luce

Ciudad de México.- El piloto mexicano de Red Bull Sergio ‘Checo’ Pérez ha tenido una mañana para el olvido durante la clasificación del Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1, donde no pudo dar una buena vuelta y salió eliminado en la Q1 de esta mañana. Por lo que durante la carrera tendrá que salir en el puesto 18 de la parrilla y luchar por ganar un punto. Esto sin duda sorprendió a propios y extraños, ya que era uno de los favoritos para llevarse la pole position.

Sergio Pérez no pudo bajar los registros de 1 minuto con 12 segundos para llegar a la Q 2, ya que fue este tiempo el indicado para pasar a la siguiente ronda, sin embargo, al no poder dar una vuelta y encontrarse con tráfico, no logró superar este registro, por lo que terminó en el puesto número 18 de la parrilla. Al terminar la jornada en el radio con el equipo, aseguró que se trataba de una broma, ya que durante todo el fin de semana no ha podido encontrar el mejor punto para el monoplaza.

Sergio Pérez fracasa en Mónaco, foto: especial

Junto a Sergio Pérez, una de las grandes sorpresas fue Fernando Alonso, quien también resultó eliminado en la Q1. Cabe destacar que Sergio Pérez viene de un gran premio para el olvido en la Emilia Romagna, donde no consiguió los puntos deseados y perdió el segundo lugar en el campeonato de pilotos a manos de Charles Leclerc. Ahora, la renovación del mexicano con Red Bull se ve un poco más lejana, ya que esta carrera era un factor importante en las negociaciones.

Tras culminar la clasificación del Gran premio de Mónaco, los Ferrari se llevaron todo, ya que Charles Leclerc se llevó la pole position, por lo que buscará ganar esta carrera de la fórmula uno, ya que sería muy especial pues sería su primera victoria en casa. Así mismo. También le fue bastante bien a Óscar Pietri, quien se llevó la segunda posición, mientras que el segundo Ferrari de Carlos Sainz saldrá en el tercer puesto.

Lando norris lo hará de la cuarta posición, seguido de George Russell y el actual campeón del mundo, Max Verstappen. Lo hará desde el sexto sitio, acompañado por Lewis Hamilton y Yuki Tsunoda. Se trata de una oportunidad perfecta para que Ferrari consiga la victoria en el gran premio de Mónaco y acabe con el dominio de los Red Bull.

