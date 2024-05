'Checo' Perez da mensaje tras su accidente en el Gran Premio de Mónaco 2024

Mónaco.- El Gran Premio de Mónaco 2024, uno de los eventos más emblemáticos de la Fórmula 1, se vio marcado por un incidente que dejó fuera de competencia al piloto mexicano Sergio 'Checo' Pérez. Desde su salida en la posición P16, 'Checo' tenía como objetivo escalar posiciones en el circuito de Montecarlo. Sin embargo, sus planes se vieron truncados de manera abrupta en la Curva 1, donde un choque con el danés Kevin Magnussen resultó en la destrucción total de su RB20.

El choque entre Pérez y Magnussen no solo afectó a los involucrados directamente, sino que paralizó la carrera durante casi una hora. Las banderas rojas ondearon en el circuito mientras se retiraban los vehículos y los restos del accidente, proporcionando un espectáculo inesperado y lamentable para los espectadores.

Después del incidente, Checo Pérez expresó su frustración a través de su cuenta de X (anteriormente conocida como Twitter):

Lo que aumentó la indignación de Pérez fue la rápida decisión de la FIA de no investigar el choque. En cuestión de minutos, la Federación Internacional del Automóvil determinó que no era necesario profundizar en las circunstancias del accidente, lo que dejó perplejo al piloto y a su equipo.

Me pareció increíble que no hubiera investigación, en tres minutos tomaron la decisión de no investigarlo cuando fue un accidente tan fuerte, tan grande. Es muy frustrante para todo el equipo porque un accidente así yo creo que se tenía que haber investigado y es muy claro...", expresó Pérez, subrayando la seriedad del impacto y su desconcierto ante la falta de acción por parte de la FIA