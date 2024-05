VIDEO: Gerard Piqué sorprende a fans en partido del América vs Cruz Azul de la Liga MX

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Si bien, es posible que más de uno recuerde a Gerard Piqué por la tormentosa separación que vivió con Shakira a lo largo del 2022 y 2023, la realidad es que más allá de ser la odiada expareja de la colombiana, el empresario también llegó a ser uno de los jugadores de futbol más rentables de la industria, al grado en el que logró ostentar el titulo de campeón del mundo al ganar el Mundial del año 2010, en África.

Como muchos sabrán, Gerard Piqué es un gran amante de Clara Chía y del futbol, motivo por el que la noche del pasado domingo, 26 de mayo, el famoso atleta fue visto en uno de los palcos del Estadio Azteca, donde se encontraba disfrutando de algunas botanas, mientras saludaba a la afición. El exjugador del Barcelona se dejó ver con un atuendo bastante informal, en el que se aprecia con sus tradicionales bermudas rayadas y un suéter holgado.

Según reportan medios como TV Notas, los fanáticos del América no repararon en saludar y ovacionar al empresario, quien llamó la atención por estar parado al costado de una mujer de cabellera morena, quien no parecía ser Clara Chía, aunque se desconoce si la misteriosa fémina era acompañante de Piqué. Las imágenes del jugador, fueron extraídas y viralizadas por la plataforma TUDN, quienes se percataron de que el exjugador estaba saludando a sus fans tranquilamente.

¿Por qué razón Piqué se encontraba viendo el partido del América vs Cruz Azul?

Si bien, es de conocimiento popular que Piqué es un gran fan del futbol y rara vez se pierde un partido, la realidad es que el famoso no viajó desde su natal Barcelona hasta México exclusivamente para ver la gran final de La Liga MX, sino que, en realidad, estaría en México por motivos de negocios. De acuerdo con algunos reportes, Gerard estaría realizando la Kings League World Cup, misma que finalizará con la Final Four en el Gigante de Acero, motivo por el que estaba en la República el día del partido del América vs Cruz Azul.

Gerard Piqué es visto en el Estadio Azteca en la Gran Final de la Liga MX

Créditos: X @TUDNMEX

Cabe señalar que esta no es la primera vez que Piqué se encuentra en el Estadio Azteca, ya que, en el año 2010 visitó el gran coliseo, aunque lo hizo como un jugador, en un partido amistoso entre la selección de España y México, evento que se celebró justo después de que la madre patria ganara el Mundial de Sudáfrica. En aquella ocasión, ambos equipos quedaron en empate con un marcador de 1-1.

Fuentes: Tribuna