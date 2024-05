"Volveremos más fuertes": Figura del Cruz Azul envía emotivo mensaje tras la derrota

Ciudad de México.- El Cruz Azul perdió una nueva final en la Liga MX y ahora fue contra su odiado rival, el América. Las reacciones después del juego no se hicieron esperar y las palabras de aliento de los aficionados consolaron a los jugadores de la máquina. Incluso uno de ellos salió a las cámaras y aseguró que volverán más fuertes. No cabe duda que se trata de uno de los descalabros más dolorosos en la historia de la institución cementera.

En ese sentido, fue Carlos Rotondi quien compartió un emotivo mensaje para los aficionados del Cruz Azul después de perder la final contra el América en el estadio Azteca, la cual se convirtió en el campeonato número 15 para las águilas, quienes también se llevaron el campeón de campeones. El jugador se pronunció en redes sociales y a las cámaras y envió un mensaje para la afición cementera, en la cual les prometió un buen futuro.

“Imposible no sentir tanto dolor, tanta impotencia y tanta tristeza, pero no quiero dejar de agradecer a todas las personas que me acompañan siempre, y una mención especial a toda la afición, gracias por cada mensaje de apoyo; los quiero mucho y, sin dudas, volveremos mas fuertes”, escribió Rotondi en su cuenta de Instagram.