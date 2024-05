¿No más campeón indiscutido? ‘Canelo’ perdería título por no querer enfrentar a un rival invicto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tal parece que el peleador mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez dejará de ser campeón indiscutido de peso supermediano, y todo por no querer enfrentar a quien sería su próximo rival.

El tapatío, quien ya ha dicho que él puede escoger a sus contrincantes cuando quiera, perdería su cinturón de las 168 libras de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), por rechazar la orden de medirse ante el cubano William Scull, rival mandatorio de este organismo.

La pelea se ordenó el 13 de mayo, pero el período de negociación se detuvo después de sólo nueve días.

Scull (22-0, 9 KOs) se convirtió en el retador obligatorio después de una victoria por puntos en julio de 2022 sobre Evgeny Shvedenko. En la eliminatoria por el título entre contendientes invictos, Scull, un exportador cubano con sede en Berlín, ganó por decisión unánime.

Según BoxingScene, la FIB le habría dado un ultimátum al boxeador tapatío para aceptar darle una oportunidad al Scull, quien cuenta con un récord de 22 victorias (9 KO's) y 0 derrotas; pero al perecer, es un rival que no le convence.

Es por ello que en caso de rechazar la pelea obligatoria, Saúl sería despojado de su faja, por lo que también dejaría de ser el campeón indiscutido de los pesos supermedianos, un título que posee desde noviembre de 2021 cuando venció a Caleb Plant.

Mientras, la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) ha dicho que el rival del ‘Canelo’ es Edgar Berlanga de Brooklyn, y el siguiente en la lista sería Daryl Peoples (FIB).

Cabe señalar que después de su victoria contra Jaime Munguía, el pugilista tapatío se adjudicó los cinco cinturones de las 168 libras (OMB, AMB, CMB, FIB y The Ring).

A sus 33 años, el boxeador mexicano tiene un récord de 61 victorias, 2 derrotas y 2 empates.

Saúl Álvarez recién derrotó al también mexicano Jaime Munguía

Y mientras ‘Canelo’ decide si se queda sin uno de sus cinturones, el titular del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Mauricio Sulaimán, lamentó la posible renuncia al título de la FIB).

En una entrevista con un medio especializado en boxeo, Sulaimán señaló que la decisión de la FIB es difícil de entender y aseguró que el CMB es el siguiente en imponer un duelo mandatorio a ‘Canelo’ Álvarez, por lo que afirmó que el organismo no respeta el orden ni los acuerdos.

“Esto ha sido clarísimo desde hace mucho tiempo, que el mandatorio del Consejo Mundial de Boxeo es el que sigue. Entonces es difícil de entender. No te puedo decir nada porque no hay orden. Es una pena que no hay reciprocidad, no hay orden, no hay acuerdos, no se respeta ningún tipo de acuerdos. Es difícil porque hay reglamentos y el boxeo es un deporte altamente legal. Cuando se ponen en posiciones en las que otros grupos tienen el abuso de una posición, es donde se dan situaciones así”, dijo el directivo mexicano.

