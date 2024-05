Rebeca Bernal, la heroína de Rayadas, celebra el tercer campeonato del equipo

Comparta este artículo

Ciudad de México. - La capitana del Monterrey, Rebeca Bernal, no pudo ocultar su felicidad tras llevar a Rayadas a la conquista del tercer campeonato del equipo en el Clausura 2024. En una emocionante final contra el América, la joven demostró una vez más su liderazgo y determinación, siendo clave en el triunfo que asegura su lugar en la historia del club.

Asimismo, Bernal reconoció que el camino hacia el campeonato no fue nada fácil. Desde el inicio del torneo supo que cada partido sería una batalla, pero siempre mantuvo la fe en su equipo. "La verdad es que no importa sufrir, yo quiero siempre ganar. La felicidad de levantar la copa es única y fue sufrido, hoy así tocó", comentó. "Sabíamos que no iba a ser fácil, ya la liga está creciendo muchísimo y todos los rivales vienen a querer ganar, y eso es obvio, entonces no fue un partido fácil. Siempre en nuestra mente fue creer, siempre creer".

En los momentos finales del encuentro, la deportista anotó el gol que llevó la final a la definición por penales, marcando así su gol número 60 con Rayadas. Este tanto no solo fue crucial para el partido, sino también un reflejo de su dedicación y esfuerzo. "Sinceramente, ya no podía más. En el penal saqué fuerzas de no sé dónde, me agarré de todo mi trabajo, de todo lo que había hecho, de mi familia, mi abuela, de toda la gente, de mis compañeras que me dieron esa confianza y esa seguridad", se dejó ver emocionada.

A pesar de la euforia del triunfo, la futbolista ya piensa en su próximo desafío, y es que después de celebrar este merecido campeonato, deberá reportarse con la Selección Mexicana. Sin embargo, al ser cuestionada sobre su futuro, la capitana dejó entrever que podría estar considerando salir del país. "Sinceramente, a nivel personal, quiero ir fuera. Quiero retarme, quiero seguir creciendo, aunque ahora mi mente está con este equipo", indicó Bernal.

Rebeca Bernal lleva a la victoria a Rayadas. Foto: Internet

No cabe duda que Rebeca Bernal dejó una marca indeleble en la Liga MX Femenil. Con más goles que cualquier otra defensora en la liga, la joven ya es considerada una de las mejores futbolistas mexicanas de la actualidad. Su habilidad para anotar y liderar ha sido fundamental para los tres campeonatos que Rayadas ha logrado con ella como capitana.

La historia de Bernal y Rayadas es una de lucha, perseverancia y éxito. Su deseo de enfrentar nuevos retos en el extranjero solo subraya su ambición y ganas de seguir creciendo en el mundo del fútbol. Mientras tanto, su legado en Monterrey y en la Liga MX Femenil permanece intacto, inspirando a futuras generaciones de futbolistas mexicanas.

