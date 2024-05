Lanzador cajemense se encuentra cerca de regresar al beisbol de las Grandes Ligas

Misuri, Estados Unidos.- Cada vez falta menos para que el cajemense, Giovanny Gallegos regrese al beisbol de las Grandes Ligas con los ST. Louis Cardinals. El relevista se encuentra en trabajos de rehabilitación tras una lesión que sufrió a principios del mes de mayo.

Fue el seis de mayo, cuando la escuadra de la Liga Nacional, colocó al sonorense en la lista de lesionados debido a molestias en el hombro derecho. Desde esa fecha, Gallegos no ha tenido actividad en la Gran Carpa y está pasado por diferentes actividades de recuperación. E inclusive su club, dio a conocer que el relevista está entre algodones debido a que no ha podido librarse de los problemas que tiene físicamente.

No luce bien, hombre. Simplemente no. Con sus lanzamientos simplemente no luce bien. Entraré y veré cómo está, pero simplemente no se parece al Gio que hemos visto", dijo Mármol.