Memo Ochoa se despide del Salernitana; así le dice adiós a Italia el portero

Italia.- Guillermo 'Memo' Ochoa, el destacado portero mexicano, ha confirmado su salida del Unione Sportiva Salernitana 1919, equipo de la Serie A italiana. A través de sus redes sociales, Ochoa compartió un emotivo mensaje de despedida a sus seguidores y a la afición del club 'Granata'. En un mensaje publicado en su cuenta de Instagram, Ochoa expresó su tristeza al dejar el club italiano.

Hoy me dirijo a ustedes con tristeza para despedirme de este maravilloso club, ciudad y afición que me acogieron con los brazos abiertos durante la última temporada. Mi experiencia con Salernitana fue inolvidable, aunque corta fue intensa, llena de emociones y desafíos que me hicieron crecer como deportista y como persona", escribió el arquero mexicano