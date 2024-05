El Comité Olímpico de México sigue sin definir a los atletas abanderados para París 2024

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Mexicano (COM) sigue con la incertidumbre de nombrar a los atletas abanderados para los Juegos Olímpicos de París 2024. El COM había establecido que sería el 20 de mayo cuando seleccionarían a los responsables de desfilar con el lábaro patrio, pero ayer Daniel Aceves, vicepresidente del comité, declaró que la fecha se movió para el seis de junio.

De lo que si hay certeza, es que saldrá de una lista de 11 nombres, conformados por Nuria Diosdado, Alejandra Orozco, Alejandra Valencia, Gabriela Agundez y Alejandra Zavala, así como Emiliano Hernández, Osmar Olvera, Marco Verde, Duilio Carrillo y se sumaron Carlos Sansores y Crisanto Grajales. El vicepresidente fue puntual al indicar que con estos días extra para tomar una decisión final les permitirá “hacer un análisis más amplio” destacando que “no hay prisa”.

Valencia se encuentra en la lista de candidatas

Se han presentado la propuesta de 5 mujeres y 6 hombres, pero no se llegó a un consenso y la decisión se tomará en una próxima reunión para dar a conocer el 6 de junio”.

Además de dar a conocer a los abanderados, de los cuales se espera que sea un atleta masculino y otro femenino, aprovecharán el espacio para presentar cada uno de los uniformes deportivos que utilizará la delegación tricolor en la justa internacional.

Por otra parte, Daniel Aceves comentó que, no han establecido a los deportistas que portarán con orgullo la bandera, porque no hay prisa, y todavía están a tiempo de afinar los últimos detalles, previo a la competencia que iniciará el próximo 26 de julio, y culminarán el 11 de agosto.

"Necesitamos de 7 a 8 votos de los 11 integrantes y hoy hubo 9 integrantes del Comité Ejecutivo. Hay que hacer un análisis más amplio, no hay por qué apresurarnos a tomar una determinación", comentó el vicepresidente del Comité Olímpico Mexicano.

También, se dio a conocer que, debido a que no han nombrado un abanderado, entonces no existe una fecha exacta de cuando el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reciba a la delegación en Palacio Nacional y les de la famosa 'patadita de la suerte'. "No hay fecha, no se ha determinado, pero seguro será hasta julio".

Fuente: Tribuna.