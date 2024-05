"Me causó un trauma"; Chávez Jr. se sincera sobre su rehabilitación y recrimina a su papá

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El boxeador mexicano Julio César Chávez Jr., quien se encuentra en plena preparación para lo que será su regreso a los cuadriláteros, el 20 de julio contra Darren Till en el AT&T Stadium; no perdió la oportunidad de hablar sobre cómo fue su rehabilitación tras su problema de adicciones.

En entrevista para TUDN, el hijo de ‘César del Boxeo’ platicó sobre lo difícil que fue para él salir del mundo de las drogas; algo que pudo hacer gracias al tiempo que pasó en la clínica ‘Bajo el Sol’, propiedad de su padre, y que incluso confesó que volvió a agarrarle el gusto a entrenar.

“Ya venía desde hace tiempo mal, ya consumía pastillas para bajar de peso y se fue haciendo más grande. Después vinieron los encerrones en México, que me causaron un trauma, yo sé que mi papá siempre me quiso ayudar, pero no fue la manera”, recordó.

En ese sentido, Chávez Jr. reconoció que su adicción le atrajo más problemas y que a la postre, comenzó a hacer cosas sin sentido hasta que terminó recluido en una prisión americana.

“Salía y tenía problemas con mi esposa por lo mismo de que otra vez volvía a consumir y se fue haciendo una bola más grande de problemas. En el medio de las sustancias y medicamentos que usaba me llevó a la paranoia donde uno empieza a ver cosas que no son y pues terminé en la cárcel”, reveló.

El peleador se prepara para su regreso a los cuadriláteros

Chávez Jr. se dijo agradecido con la nueva oportunidad que la vida le dio, asegurando que la aprovechará siempre de la mano de su disciplina, misma que ahora realiza con la intención de hacer cosas importantes.

“Estoy mejor que nunca, hace años que no estaba limpio completamente de todo y después de todo esto vinieron cosas buenas y hay que aprovecharlas ahorita porque fue un momento difícil, he estado aquí en Estados Unidos en un programa donde tengo más facilidades… y tengo las ganas de estar bien porque le he agarrado sabor otra vez a entrenar y a trabajar bien”, finalizó Julio César Chávez Jr.

El hijo del legendario Julio César Chávez hace casi 30 meses que no tiene una pelea oficial, la más reciente fue el diciembre del 2021 y ganó por decisión unánime ante David Zegarra.

Su combate de este 20 de julio formará parte de la cartelera de Jake Paul y Mike Tyson.

Fuente: Tribuna