Jonathan dos Santos enciende las alarmas con un misterioso mensaje: "Es momento de retirarme"

Ciudad de México - Las Águilas del América aún siguen celebrando su reciente triunfo en el Clausura 2024, donde lograron un histórico bicampeonato. Sin embargo, la alegría de los aficionados ya se vio opacada por la preocupación ante el posible retiro de uno de sus principales jugadores Jonathan dos Santos.

Jonathan dos Santos es considerado como una de las figuras más importantes del América. Además, ha asumido un rol de liderazgo como uno de los capitanes del cuadro de Coapa. A través de su cuenta de Instagram, Jonathan compartió una imagen en la que se le ve con los 3 trofeos que ha ganado con el América: dos títulos de Liga MX y el Campeón de Campeones. No obstante, lo que más llamó la atención fue el mensaje que acompañó la foto:

Bicampeones. ¡Somos historia! Creo que ya es hora de retirarme, ¿O Todavía no?

Este misterioso mensaje generó una ola de respuestas de seguidores y compañeros de equipo que no están listos para despedirse de él. "Estás entero mi hermano, vamos por más", escribió Brian Rodríguez. "Mucho futbol aun mi hermano", comentó Álvaro Fidalgo. Un aficionado, sumido en la emoción, añadió: "No aún necesitamos ganar la 16, 17 y 18". Otro seguidor expresó su deseo de verlo continuar al menos hasta conseguir el tricampeonato. Hasta el momento, Jonathan dos Santos no ha aclarado sus intenciones.

Trayectoria de Jonathan dos Santos

Jonathan dos Santos Ramírez, nació el 26 de abril de 1990 en Ciudad de México, es un futbolista mexicano con raíces brasileñas y mexicanas, además de ser nacionalizado español.

Dos Santos comenzó su carrera en el Barcelona en junio de 2002 junto a su hermano Giovani. Inició en las categorías inferiores, destacándose rápidamente y ascendiendo hasta el Juvenil A, donde fue capitán en la temporada 2008-09. En el verano de 2009, fue seleccionado para el Barcelona B por Luis Enrique y también convocado por Pep Guardiola para la pretemporada del primer equipo.

Jonathan fue convocado por primera vez a la Selección Mexicana en septiembre de 2009 para un amistoso contra Colombia. A pesar de no haber sido incluido en la lista definitiva para el Mundial de Sudáfrica 2010, continuó siendo parte del equipo nacional en diversas competiciones. Participó en la Copa Oro 2015 y jugó en la Copa Mundial de 2018 en Rusia, donde disputó 35 minutos contra Brasil en los octavos de final. Actualmente, Jonathan dos Santos juega para el Club América.

