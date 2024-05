Óscar de la Hoya rompe el silencio tras victoria de 'Canelo' contra Munguía

Las Vegas, Nevada.- La noche del pasado sábado, la atención de todo México se centró en el enfrentamiento entre Saúl 'Canelo' Álvarez contra el boxeador tijuanense, Jaime Munguía, el cual tuvo lugar en T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, en los Estados Unidos de América (EU). Luego de una intensa pelea, en la que los dos atletas demostraron su talento, el jalisciense retuvo el campeonato absoluto de los pesos Supermedianos.

Además del emocionante encuentro en el ring, hubo otro conflicto que tuvo tensos a los fanáticos del boxeo: los roces que tuvieron Saúl 'Canelo' Álvarez y el promotor de Munguía, Óscar de la Hoya. Como se recordará, los dos talentos del ring mantienen, desde hace ya varios años, una rivalidad que va más allá de lo deportivo: a nivel empresarial, y fue justo en una conferencia de prensa de hace unos días cuando volvieron a insultarse públicamente.

'Canelo' Álvarez y Óscar de la Hoya protagonizaron discusión antes de la pelea en Las Vegas. Foto: Twitter

De hecho, un día antes de la pelea de 'Canelo' contra el boxeador originario de Tijuana, su expromotor, Óscar de la Hoya, también llamado 'Golden Boy', llegó a la ceremonia de pesaje con una playera con la leyenda “Eat more meat” ("come más carne", en español) la cual hace referencia al doping por consumo de carne contaminada de clembuterol que tuvo el tapatío en una ocasión.

Pero la situación entre 'Canelo' y su expromotor cambió. Luego de que el boxeador promovido por el 'Golden Boy' perdiera la noche del sábado ante Saúl Álvarez, Óscar de la Hoya fue interceptado por medios de comunicación para que diera su opinión sobre el encuentro, el cual, según expertos, estuvo demasiado 'reñido'.

El promotor de Jaime Munguía, quien observó cómo su pupilo no pudo derrotar al pugilista de 33 años, declaró que 'Canelo' es la "cara del boxeo", además de que sostuvo que ambos peleadores lo hicieron muy bien. Sobre Jaime, el 'Golden Boy' apuntó que dio un buen duelo en el ring, pues como se recordará, logró tambalear al boxeador de Jalisco, no obstante, de la Hoya reconoció que a su atleta aún le queda mucho por aprender.

Ante los medios de comunicación, Óscar de la Hoya reconoció que Saúl Álvarez es un buen boxeador y que hizo una buena pelea; también mencionó que, en lo que respecta al cuadrilátero, el siempre respetará y reconocerá al tapatío.

Yo vi a Jaime Munguía muy bien, lo hizo muy bien. Perdió contra él, el... la cara del boxeo y para ir dos asaltos (ganando) con la cara del boxeo le doy todo el crédito del mundo a Jaime. Canelo hizo una buena pelea, no hay que quitarle nada. Yo siempre he respetado a Canelo dentro del cuadrilátero. Yo siempre he dicho que es un buen peleador, y lo hizo muy bien", expresó Óscar.