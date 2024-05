Guillermo Ochoa, borrado del Salernitana; Entrenador no lo convoca ni a la banca

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Lo que comenzó como una nueva aventura en Europa para Guillermo Ochoa se ha convertido en toda una pesadilla. El portero mexicano consumó un nuevo descenso en su carrera, ahora con el Salernitana, por lo que suma el tercero en Europa, desde entonces, parece que la afición y su técnico le han perdido el amor, por lo que para el último encuentro de esta temporada tampoco fue convocado, por lo que su salida del cuadro italiano parece más que segura.

Guillermo Ochoa es considerado uno de los mejores porteros mexicanos en la historia, sin embargo, sumó su tercer descenso en su carrera tras perder con su equipo ante el Frosinone y descender matemáticamente a la Serie B en Italia. Sin embargo, ahora no participó en el encuentro, ya que no fue requerido por su técnico. El mexicano no entró a la convocatoria por motivos técnicos, al igual que en la fecha 35, cuando se enfrentaron al Atalanta.

Guillermo Ochoa participó en un total de 21 encuentros en lo que va de esta temporada, en los cuales le encajaron al menos 44 goles, cifras negativas y muy similares a las que presentó en otros descensos de su carrera, principalmente en el Granada. Donde tampoco pudo hacer nada para evitar los descalabros de los combinados. Ahora, a los 38 años, el portero no solamente tiene una buena trayectoria, sino que esta está por concluir.

Guillermo Ochoa, borrado del Salernitana, foto: especial

El mexicano tampoco ha tenido una gran temporada, al igual que su equipo en este 2024. Llegó a Italia en 2022 por solo 6 meses, sin embargo, sus buenas actuaciones le valieron para hacerse con la titularidad. A pesar de ello, de a poco sus participaciones pasaron a menos y comenzaron a caer los goles en su contra, tanto es así que su equipo consumó un nuevo descenso en la jornada 34, ya que solamente sumaban 15 de ciento 5 puntos posibles en la temporada.

El primer descenso de Guillermo Ochoa fue en la League 1, cuando militaba en el Ajaccio en su primera aventura en el club europeo. 2 años después perdió la categoría, ahora en España y lo hizo en el Granada, cuando recibió 82 goles en 38 partidos, convirtiéndose así en el portero más goleado en la historia de la liga. Ahora, con el salernitana, consumó el tercer descenso en su carrera Y parece que el sueño europeo llegó a su fin.

Fuente: Tribuna