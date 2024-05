Tom Brady es humillado en Netflix: Comediantes y jugadores acabaron con él

Comparta este artículo

Ciudad de México.- No cabe duda que Tom Brady es uno de los quarterbacks más importantes en la historia de la NFL, prueba de ello son todos sus títulos con los Patriotas de Nueva Inglaterra y con Kansas City ahora vivirá una nueva faceta en el mundo del emparrillado. Ya que se sumará a las filas de Fox Sports para ser analista principal de la competencia. Sin embargo, para llegar a ese sitio, primero tuvo que pasar por un roast en la plataforma de Streaming Netflix.

El mariscal de campo más exitoso en la historia de la nfl. Vio una historia diferente en su carrera, ya que el domingo pasado se organizó el evento de comedia transmitido en vivo por Netflix, en el cual fue blanco de bromas Y muchas otras descalificaciones por parte de sus excompañeros analistas y, por supuesto, los mejores comediantes del mundo. Se trató del 'The greatest roast of all time'. Evento que se organizó en de fórum y no le fue nada bien a Tom Brady.

Es como un partido de fútbol americano. Llegas con un plan de juego, después ves cómo va la estrategia y luego ajusta sobre la marcha, declaró Tom Brady previo al evento.

Así mismo, no dudó en dar declaraciones sobre el tema y declaró que el evento lo compara con el vestidor de la NFL, el cual fue una situación similar durante años en el que estás acostumbrado a que la gente se burle del resto. El que empezó fue el comediante Nikki Glaser. Cuyo monólogo estuvo entre los más graciosos de la noche. Y señaló que se trataba del Super Bowl de los comediantes. Asimismo, destacó que aumentó el nivel de competencia porque todos querían superarse.

Tom Brady sale humillado de su Roast en Netflix, foto: especial

Hoy, Tom Brady recibió más golpes debido a que era la estrella del show. Muchos más que en un partido promedio de la Nfl. Y Kevin Hart aseguró que no podría con las bromas. Le comentó giselle. Te dio un ultimátum, dijo. te retiras o terminamos. Cuando tienes la oportunidad de terminar 8-9, el único que te costará es tu esposa y tus hijos. Tienes que hacer lo que tienes que hacer, señaló.

El roast de Tom Brady ya está disponible en Netflix, se trata de un programa que dura poco más de 1 hora y cuyos amantes de la NFL se divertirán y recordarán las mejores anécdotas del considerado. Gran mariscal de campo de los patriotas de nueva Inglaterra. Se trata de uno de los estrenos de la plataforma de streaming del mes de mayo que sin duda atrapará a la audiencia.

