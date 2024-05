¡Prefiere a Carlos Rivera! En VIDEO, 'Checo' Pérez le hace el feo a música de Peso Pluma

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Peso Pluma sin duda alguna es la estrella mexicana más famosa y aclamada de la actualidad, por ello está de 'moda' tanto en la población en general así como en grandes celebridades que también brillan en la industria. Sin embargo, quien recientemente confesó que no le gusta escuchar la música del intérprete de corridos tumbados fue el piloto mexicano Sergio 'Checo' Pérez, quien también se encuentra en la cúspide del éxito.

Personajes del mundo deportivo no están exentos de haber caído en las 'garras' del nuevo género musical que pusieron de moda 'Doble P', Gabito Ballesteros, Junior H, Xavi, Natanael Cano, entre otros artistas. De hecho, este fin de semana el pugilista tapatío Saúl 'Canelo' Álvarez presumió con mucho orgullo que se pudo reunir con Hassan Emilio Kabande Laija previo a su pelea con Jaime Munguía.

Mientras la música de Peso Pluma sigue rompiendo récords de reproducciones en plataformas, Sergio Pérez se mostró honesto y confesó que él no es su fan. Sí, en un video que se ha viralizado en las redes sociales, el piloto de Fórmula 1 confesó que no suele escuchar corridos tumbados y compartió qué artistas son sus favoritos: " Me gusta mucho el pop latino en general, me gustan todos los artistas latinos", dijo una entrevista previo al Gran Premio de Miami.

El piloto de Red Bull explicó que cuando está en situaciones de estrés, como cuando va a participar en una carrera, prefiere la música tranquila: "Me gusta estar lo más tranquilo que puedo estar en situaciones que son de mucho estrés". Fue en ese momento que la entrevistadora mencionó a Peso Pluma y el fue tajante al decir que no sigue sus canciones, pero que sí lo admira como artista: "Tengo mucha admiración por él (Peso Pluma) no es el tipo de música que escucho".

Y añadió: "Obviamente, como mexicano, lo que está haciendo es increíble, la música en un mercado tan difícil". Finalmente, 'Checo' relató que le gusta más la música de personajes como Carlos Rivera y hasta 'El Potrillo': "Me gusta más Carlos Rivera, Alejandro Sanz, Alejandro Fernández. Ese tipo de música me gusta más", dijo el compañero de Max Verstappen. Estas declaraciones significarían que es posible que no haya un encuentro pronto entre 'Doble P' y el corredor de F1.

