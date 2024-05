Entrenador inhabilitado por abuso sexual sigue trabajando con apoyo de Iridia Salazar

Querétaro.- El entrenador de atletismo Andrés Guzmán Bustos, previamente declarado culpable por abuso de funciones, continúa ejerciendo en el ámbito deportivo en Querétaro, gracias al aval aparente de Iridia Salazar Blanco, directora del Instituto del Deporte y la Recreación del Estado de Querétaro (Indereq).

En 2023, Guzmán Bustos fue señalado culpable en el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro tras enfrentar acusaciones de violencia sexual, psicológica y emocional con al menos 10 denuncias en su contra. A pesar de su inhabilitación temporal para ejercer como entrenador en el servicio público, se le ha permitido seguir trabajando en las instalaciones del Parque Querétaro 2000.

Según informes de la revista Proceso, el entrenador está a cargo del entrenamiento de al menos cinco jóvenes que forman parte del programa Talentos Deportivos, destinado a desarrollar el potencial de atletas de alto rendimiento desde una edad temprana.

Andrea Aguirre, una deportista que sufrió abuso por parte de Guzmán Bustos, ha solicitado el apoyo del gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, para tomar medidas inmediatas ante la falta de atención y apoyo por parte de Iridia Salazar, quien tiene experiencia olímpica en taekwondo, habiendo participado en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004.

Aguirre insta a que se prohíba completamente el acceso de Guzmán al Indereq y se haga justicia, ya que considera que el sistema legal ha fallado en su deber.

Decidí denunciar porque quiero ver justicia y me doy cuenta que aún así el proceso no se termina con el juicio, porque no pasa nada, sino que ahora me veo en la penosa necesidad de seguir buscando justicia por otros medios. También creo que es importante mencionar que se ha buscado apoyo a través de Iridia Salazar Blanco y las únicas respuestas que he obtenido han sido de negligencia o de que la situación no es lo suficiente relevante como para que ella tome cartas en el asunto y haga algo”, declaró a Proceso, quien realizó una investigación exhaustiva con varias víctimas que fueron agredidas