Shaquille O'Neal responde a la declaración de su Exesposa sobre que "nunca lo amó"

Estados Unidos.- Después de que su exesposa, Shaunie Henderson, lanzara sus memorias donde cuestiona su amor por él, el exjugador de baloncesto Shaquille O'Neal respondió con un mensaje algo difuso en Instagram.

En sus memorias, tituladas UNDEFEATED: Changing the Rules and Winning on My Own Terms, publicadas el 7 de mayo, Henderson escribió sobre sus dudas acerca de si alguna vez estuvo verdaderamente enamorada de O'Neal, con quien estuvo casada desde 2002 hasta 2009.

Henderson compartió que durante su matrimonio, que enfrentó desafíos como la infidelidad, estaba más enamorada de la idea de tener una familia y una vida juntos que del hombre en sí. La pareja comparte cuatro hijos, además del hijo de Henderson de una relación anterior y la hija de O'Neal de otra relación.

Siempre tuve miedo de compartir demasiado y de contar mi historia que involucrara a alguien más", compartió Henderson. "No quería faltarle el respeto a la historia de otra persona, incluso si era parte de la mía, pero a medida que envejezco y hago más cosas en la industria del entretenimiento, descubrí que la gente tiene una idea errónea de quién soy

Henderson también comunicó a la revista People que el hecho de que su exesposo admitiera públicamente su infidelidad durante su matrimonio "hizo que fuera más fácil" para ella abrirse en Undefeated.

Yo estaba como, oh, está bien, él se lo dijo a sí mismo", dijo Literalmente estoy contando mi historia y mi viaje, del que él fue parte", continuó. "Así que siempre he estado un poco nerviosa por eso, pero creo que hice un buen trabajo al compartir mi historia sin destruirlo porque esa no es mi intención en absoluto, nunca

En respuesta a estas revelaciones, O'Neal publicó en Instagram un mensaje en texto blanco sobre una pantalla negra, diciendo:

Entiendo... Yo tampoco hubiera estado enamorado de mí. Te deseo todo lo mejor. Todo el amor, Shaq". Añadió la leyenda: "Confía en mí, lo entiendo

La publicación recibió numerosos mensajes de apoyo, incluidos comentarios de su hijo Shareef, quien expresó su amor y agradecimiento hacia su padre. Henderson, quien ahora está casada con el pastor Keion Henderson, explicó que decidió compartir su historia para aclarar malentendidos sobre su persona y su relación con O'Neal. A pesar de sus preocupaciones sobre cómo sería recibida su historia, sintió que era importante contarla.

En sus memorias, Henderson aborda el tema de la infidelidad de O'Neal, que él mismo admitió públicamente en su libro Shaq Uncut: My Story en 2011. A pesar de compartir detalles personales sobre su matrimonio, Henderson enfatizó que su intención no era denigrar a O'Neal, sino contar su propia historia y su viaje, del cual él fue parte.

